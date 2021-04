Banco do Brasil está barato e pode subir até 44%, avalia Exame Research

Último dos quatro grandes bancos de varejo a divulgar resultado do quarto trimestre, o Banco do Brasil (BBAS3) apresentou líquido ajustado de 3,7 bilhões de reais, superando as estimativas de mercado, de 3,52 bilhões de reais.

Para Vitor Melo, analista de da EXAME Research, o resultado só reforça a percepção de que seus papéis estão baratos. “O balanço saiu extremamente confortável”, afirma em relatório.

Com recomendação de compra, a casa tem preço-alvo de 48,80 reais para a ação, correspondendo a um potencial de alta de 43,8% em relação ao do último fechamento (33,94 reais).

Além de um valuation atrativo, Melo ainda ressalta que o Banco do Brasil deve seguir melhorando seus níveis de eficiência. No quarto trimestre, o índice de eficiência, que mede a relação entre as despesas administrativas e as receitas operacionais, teve alta de 50 pontos-base em relação ao mesmo período de 2019.

Prejudicadas pelas recentes tentativas de interferência do governo, as ações da instituição financeira acumulam queda de 12,53% em 2021 -- o sexto pior desempenho do . Os papéis do banco também têm a pior performance do setor no período de um ano, com desvalorização de 30,5%.

Quer saber mais? Acesse o relatório da Exame Research e veja a avaliação dos melhores analistas do mercado