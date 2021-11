Banco Pan tem lucro líquido de R$ 191 milhões no 3º trimestre

O Banco Pan teve líquido de 191 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, mas queda de 5% na base trimestral, segundo dados divulgados nesta quarta-feira.

A carteira de crédito expandida encerrou os três meses até setembro com saldo de 33,262 bilhões de reais, crescimento de 31% ano a ano, mas de apenas 3% em relação a abril a junho.

A inadimplência acima de 90 dias subiu de 5,4% para 5,8% na comparação entre o segundo e o terceiro trimestres. A despesa líquida de provisão de créditos somou 378 milhões de reais, de 300 milhões um ano antes e 285 milhões no segundo trimestre.

A margem financeira líquida gerencial foi de 19,3% no terceiro trimestre, de 20,5% nos mesmos meses do ano passado e no segundo trimestre, enquanto o retorno anualizado sobre patrimônio líquido médio aumentou de 13,2% para 13,6% na comparação ano a ano. No segundo trimestre, foi de 14,7%.