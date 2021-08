BB anuncia R$ 527 milhões em JCP

O Banco do Brasil (BBAS3) informou na manhã desta sexta-feira, 27, que irá pagar 527,13 milhões de reais em juros sobre capital próprio (JCP) relativos ao terceiro trimestre deste ano.

O valor é equivalente a 0,1847 real por ação. Do total obtido por acionista, serão descontados 15% de imposto de renda.

Os JCP serão pagos em 30 de setembro e terão como base a posição acionária de 13 de setembro.

No ano, as do Banco do Brasil acumulam perdas de 22,5%. O desempenho é o pior entre os quatro grandes bancos no período. Pressionados a reduzirem despesas fixas e aumentarem inovação na oferta de serviços, os bancos tradicionais vêm tendo performances fracas. O Itaú (ITUB4), com o melhor desempenho dos quatros, tem queda de 2,89% no ano.