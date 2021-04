BDRs: Saiba quais os setores mais promissores segundo os analistas

Bancos, redes varejistas de consumo físico e empresas de turismo são algumas apostas de negócios cujos papéis podem surfar a onda da expectativa com a retomada econômica. É o que o mercado chama de rotação setorial: os papéis esquecidos durante os meses mais críticos da voltam a ter um lugar na carteira dos investidores.

Isso vale tanto para as de empresas brasileiras quanto para os BDRs (Brazilian Depositary Receipts), certificados que espelham papéis listados no exterior e permitem a negociação de companhias estrangeiras diretamente na B3. O interesse pelos BDRs deu um salto nos últimos meses, depois que uma mudança regulatória permitiu a entrada dos investidores comuns nesse mercado -- antes restrito apenas para os investidores qualificados, com ao menos 1 milhão de reais em investimentos.

A alteração entrou em vigor em outubro de 2020 e já foi suficiente para que a negociação de BDRs no período fosse oito vezes maior do que a registrada no ano anterior. Os brasileiros foram às compras e optaram, primeiramente, por papéis de empresas muito conhecidas do público nacional, como Apple (AAPL34), Amazon (AMZO34) e Mercado Libre (MELI34).

BDRs com maior liquidez no ano de 2020 Empresa País Ticker Retorno anual em reais (%) Retorno anual em dólares (%) 1 Tesla EUA TSLA34 997,49 751,24 2 Mercado Libre Argentina MELI34 277,85 193,07 3 Apple EUA AAPL34 135,87 82,94 4 Amazon EUA AMZO34 130,94 79,13 5 Microsoft EUA MSFT34 83,49 42,32 6 Alphabet EUA GOGL34 67,38 29,82 7 Facebook EUA FBOK34 72,08 33,47 8 Alibaba Hong Kong BABA34 42,89 10,83 9 Walt Disney EUA DISB34 62,83 26,29 10 Berkishire Hathaway EUA BERK34 30,17 1,56 Fonte: Economatica

Muitas das favoritas são protagonistas dos setores de tecnologia e e-commerce, que cresceram aceleradamente ao longo da fase mais aguda da pandemia de Covid-19.

“As empresas de tecnologia entraram na moda com o avanço dos negócios ‘fique em casa’, a ponto de algumas estarem dentro do risco de bolha especulativa. Com a vacinação e a retomada econômica, companhias mais machucadas vão começar a prosperar e suas ações vão voltar a subir, entrando no radar do investidor brasileiro”, avalia Bernardo Carneiro, especialista em BDRs da EXAME Research.

Mas os BDRs da chamada velha economia -- como os papéis de turismo e lazer, companhias aéreas, varejo físico e setor bancário -- também estão prontos para entrar em um cenário de valorização, segundo Carneiro. “São empresas com décadas de trajetória, rentáveis, com bons números de crescimento. Têm tudo para performar bem não só neste ano mas também em 2022”, afirma.