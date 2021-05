Bill Gates revela as ações que entram em sua carteira bilionária

O bilionário Bill Gates é mais conhecido como co-fundador da Microsoft ou pelo seu trabalho no campo da filantropia, da saúde e do clima, com a Fundação Bill e Melinda Gates. Mas ele é também um investidor na , que é destino de parte considerável de sua fortuna estimada em 145 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg.

O ativo com maior peso é a participação remanescente na Microsoft, a segunda companhia mais valiosa do mundo, atrás apenas da Apple.

Gates é o oitavo maior acionista da gigante de tecnologia de Seattle, com uma fatia avaliada em 26 bilhões de dólares na última semana, de acordo com o site especializado Investor's Business Daily. É uma participação que foi reduzida ao longo de anos, uma vez que ele co-fundou a companhia com Paul Allen em meados da década de 1970.

A tarefa de fazer a gestão do seu portfólio de cabe a Michael Larson, o CIO (head de investimentos) da Cascade Investment, o family office criado em 1995 justamente para gerir o seu patrimônio.

Veja a seguir algumas das principais ações que fazem parte da carteira de Bill Gates:

1. AutoNation: A maior rede de concessionárias de carros dos Estados Unidos pode parecer uma das escolhas de certa forma surpreendentes na carteira de ações de alguém que transformou o mundo por meio da tecnologia. Mas se prova uma escolha acertada na performance. As ações dispararam 176% somente nos últimos 12 meses.

2. Deere: Gates detém uma fatia acima de 10% das ações em circulação da tradicional fabricante de tratores, sendo o maior acionista da companhia. A sua relação com o campo e a agricultura é notória: ele é considerado o maior proprietário de terras nos Estados Unidos, em linha com sua preocupação com o meio ambiente. De todo modo, o investimento tem se mostrado certeiro em termos de retorno, com uma alta de quase 200% em um ano.

3. Canadian National Railway: A maior companhia ferroviária da Canadá é uma das principais posições no pertfólio de Bill Gates. Ele detinha 14% das ações da empresa antes de repassar cerca de 2,2% para sua mulher Melinda no processo de separação. As ações da empresa tiveram valorização menos acentuada no último ano, de 37%.

4. Ecolab: Em linha com sua preocupação com o meio ambiente, Bill Gates investe na empresa americana líder global em serviços e soluções para o tratamento de água. A valorização nos últimos 12 meses ficou pouco acima dos 15%.

5. Waste Management: Outra empresa com pegada ambiental, a Waste atua na gestão integrada de resíduos sólidos. Mas faz parte dos investimentos da Cascade há mais de uma década, ou seja, muitos anos antes da onda ESG que tem ganhado corpo nas teses de investimento. Era a segunda empresa com maior peso no portfolio do bilionário ao fim de março. As ações subiram 40% desde maio do ano passado.

6. Berkshire Hathaway: A holding de investimentos de Warren Buffett é o principal ativo da carteira de ações da Cascade, com um peso aproximado de 40% do total. Os dois bilionários são amigos e mantêm um relação próxima desde que se conheceram no início da década de 1990. Até um ano atrás, Gates fez parte do conselho da Berkshire, cujas ações estão no seu recorde histórico depois de acumularem valorização de 65% nos últimos 12 meses.