Blau Farmacêutica estuda fixar preço por ação em IPO abaixo da faixa

(Bloomberg) A Blau Farmacêutica está avaliando fixar o por ação em sua oferta pública inicial (IPO) abaixo da faixa indicativa de R$ 44,60 a R$ 50,60, segundo três pessoas familiarizadas com o assunto.

Há demanda suficiente para a transação sair perto do nível de R$ 40,00, disseram duas das pessoas, que pediram anonimato pois as discussões não são públicas. As conversas continuam e não há decisão final, disseram as fontes. O preço deve ser definido na próxima quinta-feira, 15, segundo cronograma.

A Blau já havia anunciado uma redução no volume de a serem ofertadas em meio a “adversidades oriundas das atuais condições de mercado”. A tranche secundária da oferta base foi removida, enquanto a parte primária foi reduzida de cerca de 31,4 milhões de ações para cerca de 27,3 milhões.

A Blau não comenta por estar em período de silêncio.

A oferta é coordenada por Itaú BBA, Bradesco BBI, JPMorgan, Citi, XP e BTG Pactual.