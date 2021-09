BofA corta preço-alvo da Vale para US$ 20 e reduz recomendação para neutra

O Bank of America (BofA) cortou preço-alvo da ADR da mineradora Vale (VALE3) de 27 dólares para 20 dólares, ao mesmo tempo em que reduziu a recomendação de "comprar" para "neutra".

Em relatório divulgado nesta quarta-feira, 22, analistas também diminuíram as projeções para os preços de minério de ferro, citando um crescimento mais fraco da China.

Segundo a instituição, a política de cortes na produção de aço da China enfraquece a demanda por minério de ferro no maior importador global da matéria-prima. Dessa forma, o BofA reduziu a projeção de de minério de ferro em 45% para 2022, a 91 dólares por tonelada.

"As políticas de aço da China são baixistas para o minério de ferro. Processamos nossa revisão trimestral global de commodities hoje. Nossa maior mudança de visão está no minério de ferro", afirma o documento.

"Salvo uma mudança nesta postura política, não vemos nenhuma razão para que o minério de ferro não deva ser negociado em queda para um custo marginal (80 dólares/tonelada), especialmente porque as políticas de 'céu azul' se aproximam no início de 2022 para as Olimpíadas de inverno da China", acrescentou, citando plano de Pequim para reduzir a produção de aço e assim diminuir a poluição durante o evento esportivo.

O BofA ponderou, contudo, que não vê as da Vale como "caras".

Também nesta quarta-feira, o Jefferies cortou o preço-alvo da ADR da Vale de 25 para 19 dólares. Na última semana, o banco UBS também trocou a recomendação da Vale de compra para venda, citando a queda da commodity como motivo para a revisão.

Os preços do minério de ferro também estão sendo pressionados pelos riscos apresentados no mercado imobiliário na China, maior produtora de aço do mundo, com a da dívida do Grupo Evergrande.

No entanto, os contratos futuros do minério de ferro na Ásia se recuperaram nesta quarta-feira, com o contrato de referência da de Dalian saltando de uma mínima de 10 meses. Ainda assim, restam dúvidas se os ganhos podem ser sustentados devido ao colapso na demanda da China e à melhoria das perspectivas de oferta.