Boletim Focus estima inflação em 8%; MP das fake news e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira, 13, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Boletim Focus: projeção do IPCA sobe de 7,58% para 8,0% em 2021

A projeção dos economistas para a inflação segue bem acima do teto da meta de 2021, de 5,25%

Após atos esvaziados, Pacheco deve decidir destino de MP das fake news

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, analisa esta semana medida provisória de Bolsonaro que altera regras sobre redes sociais. MP pode ser devolvida caso norma seja considerada inconstitucional

SPX, de Rogério Xavier, alerta para institucional e recessão

Gestora avalia desafios da crise hídrica e informa que suas expectativas de crescimento seguem revisadas para baixo e facilmente serão revistas para recessão

Cerco chinês às techs, captação da Via e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam em alta, se recuperando de perdas da última semana

Fintech de crédito consignado aos CLTs, Paketá recebe aporte de R$ 27 mi

Rodada série A foi liderada pelo fundo de venture capital Kinea, do banco Itaú

Ricardo Bottas, CEO da SulAmérica: “Sem startups, saúde não tem futuro”

Para o presidente da empresa de saúde, aproximação com healtechtechs é a grande resposta para avanço tecnológico do segmento, especialmente na telemedicina

de volta ao topo: veja 5 tipos de fundo para

Alta da taxa e turbulência na aumentam atratividade do segmento

SpaceX se prepara para enviar 1ª tripulação 100% civil à órbita da Terra

Após viagens suborbitais de Blue Origin e Virgin Galactic, SpaceX, de Elon Musk, deve levar nesta semana a primeira tripulação inteiramente civil à órbita terrestre

FGTS completa 55 anos em meio a debate sobre reposição da inflação

Aplicação de índice defasado tira possibilidade de real no fundo

Fomentador de negócios digitais, YOUPIX celebra 15 anos

Um dos principais evento da América Latina sobre a indústria de influência nas redes sociais, chega à sua 7ª edição nesta segunda-feira

Estudo brasileiro testará canabidiol no tratamento da síndrome pós-covid

Especialistas acreditam que o seja eficaz na redução de problemas relatados pelos pacientes, como fadiga, fraqueza muscular, insônia, dores de cabeça e problemas psiquiátricos

Política e mundo

CPI da Covid: relatório final será votado até o final de setembro

Danilo Trento, diretor da Precisa Medicamentos será ouvido nesta quinta-feira, 16. CPI analisa se ouvirá diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior

Rio de Janeiro começa a vacinar idosos com a 3ª dose contra covid-19

Imunização começa com pessoas acima de 95 anos que receberam a segunda dose há pelo menos três meses

Doria diz que irá ao STF se não receber doses da AstraZeneca até 3ª

O Ministério da Saúde nega dever doses ao Estado e afirma que a falta de doses para aplicação da segunda dose em SP se deve ao fato de autoridades paulistas terem usado as doses reservadas para a segunda aplicação para acelerar a primeira dose

Após novo teste, TSE reafirma segurança das urnas eletrônicas

Indagado sobre ataques feitos por Bolsonaro, ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, afirmou que trata 'com absoluta indiferença' questões pessoais

Terremoto de 6,2 graus atinge a Argentina

O tremor também foi sentido no norte do Chile

Coreia do Norte testa lançamento de míssil de longo alcance

A eficiência e a funcionalidade da operação do sistema de armas foram excelentes, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA)

Enquanto você desligou...

Bolha imobiliária e endividamento: a nova ameaça que vem da China

Gigante chinês do setor imobiliário Evergrande faz e sofre alertas de riscos de inadimplência, com consequências potenciais negativas sobre outras empresas e setores

Governo cria nova estatal para viabilizar privatização da Eletrobras

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar) incluirá a usina de Itaipu e será vinculada ao Ministério de Minas e Energia

Governo sanciona lei que dobra beneficiários de tarifa social de energia

Potencial é de 25 milhões de famílias que terão redução de até 65% na conta e isenção de bandeiras tarifárias

Bolsonaro aprova resolução que reduz adição de biodiesel ao óleo diesel

A decisão do CNPE foi anunciada na última segunda-feira, 6, mas dependia da aprovação do presidente

Como foram os primeiros dias do bitcoin como moeda oficial de El Salvador

San Salvador atraia fãs do ativo, mas críticos dizem que governo brinca de banco imobiliário com finanças públicas

Abertura de Mercado

