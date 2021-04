Bolsonaro deve interferir na Petrobras?; Três motivos para confiar na alta do mercado e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: em 2º mês de queda, dólar volátil e o que mais move o mercado

Mercado internacional tem leve recuperação após vendas em massa desencadeada por cautela sobre inflação americana

EXAME/IDEIA: para 61%, Bolsonaro deve interferir no dos combustíveis

Pesquisa EXAME/IDEIA mostra que o aumento dos combustíveis, em especial da gasolina, pesou mais no bolso de 40% dos brasileiros

Com renda em queda, 64% acham que deveriam receber novo auxílio emergencial

Pesquisa EXAME/IDEIA aponta que mais da metade dos brasileiros espera um valor de R$ 600 de benefício. Proposta do governo é de R$ 250

3 motivos para confiar na alta do mercado, segundo a EXAME Gavekal

Sim, há o risco de a bolha na Nasdaq estourar neste ano, mas existem evidências que apontam que os mercados podem estender a onda de valorização nos ativos

50 startups: A AFRO.TV quer revolucionar o streaming com mais diversidade

Startup quer criar uma plataforma para exibir conteúdo criado e voltado para a comunidade negra no Brasil e já levantou 2 milhões de reais

A Hypera Pharma em 2020: Corinthians, aquisições e alta nos lucros

Farmacêutica divulga resultados que devem mostrar bom momento da empresa na pandemia

Todos os comprovantes necessários para declarar o Imposto de Renda 2021

Separados esses documentos, já é possível preencher a declaração do IR. Basta fazer o download do programa gerador da declaração; veja vídeo com as explicações

Investidor mais velho migra para a na pandemia

Nos primeiros nove meses da pandemia, a B3 viu um aumento de 21,7% no número de investidores acima de 56 anos, para um total de 460 mil



IR 2021: informe de rendimentos deve ser enviado até esta sexta-feira

O informe de rendimentos da empresa mostra informações como rendimentos tributáveis, contribuições ao INSS e rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte

Conheça os novos cartões de crédito de sites e apps: sem anuidade e com cashback

Aceitos na rede da bandeira, novos cartões do Rappi, CVC, Samsung. Dafiti e Decolar disputam lugar do 1ª cartão do brasileiro

Política e mundo

Primeiro registro de vacina no Brasil abre caminho para mercado privado

O debate sobre a disponibilidade da vacina contra a covid-19 no mercado privado ganhou um novo capítulo nesta semana, mas uma data ainda é incerta

Hospitais privados de referência em São Paulo têm taxa de ocupação acima de 90%

A alta tem sido associada por médicos e especialistas aos efeitos das aglomerações e há preocupação com as consequências do Carnaval

Adiamento da votação da "PEC da Blindagem" é considerada derrota para Lira

Aliados de Lira avaliam que o melhor momento para votar a PEC era nesta semana, por causa da repercussão negativa junto à opinião pública

Mais vacinas: estados começam novas etapas de vacinação em idosos nesta sexta-feira

Chegada de novas doses de Coronavac e AstraZeneca nesta semana aliviou estoque dos estados. Algumas cidades já estavam com vacinação paralisada por falta de imunizantes

Brasil lança satélite 100% nacional no domingo. A missão dele: proteger a Amazônia

Equipamento desenvolvido por órgãos do governo federal deve monitorar evolução do desmatamento na região

Agência americana analisa vacina de dose única da Johnson & Johnson nesta sexta

Vacina pode ser a terceira aprovada pelos Estados Unidos, e o país já encomendou 100 milhões de doses; no Brasil, contrato com o governo ainda não foi fechado

Enquanto você desligou…

Confira 5 filmes e séries para assistir no último final de semana de fevereiro

Estreia dos documentários de “Pelé” e “Billie Eilish”, a segunda temporada da série “Pennyworth”: confira a seleção

"Leve 4, pague 2": Pão de Açúcar tem promoção com mil rótulos de vinhos

A expectativa do Pão de Açúcar para essa edição da promoção é comercializar meio milhão de garrafas de vinho

Agenda

Nesta sexta-feira (26), é divulgado no Brasil o Caged do mês de janeiro. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional. Também será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada.

Frase do dia

“O liderado será reflexo da sua liderança, então quem espera lealdade, primeiro deve ser leal” — Flávio Augusto.

Exame Flash

Ouça um rápido resumo das principais notícias e destaques do Brasil e do mundo em uma curadoria especial do time da Exame. Apresentação por Lucas Agrela.