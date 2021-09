Braskem: depois de alta de 183% no ano, qual o próximo alvo da ação?

As da Braskem (BRKM5) são o destaque do em 2021: a alta acumulada é de 183% até o fechamento desta sexta-feira, 3 de setembro. Diante de tamanha valorização, investidores se perguntam se é momento de realizar e embolsar os ganhos ou se a maior petroquímica do país ainda tem caminho para continuar a subir.

Essa pergunta foi respondida por Otto Sparenberg, analista técnico do BTG Pactual digital, no programa "A Semana na ", que vai ao ar toda sexta-feira à noite no canal da EXAME Invest no YouTube.

Segundo Sparenberg, é possível apontar dois novos alvos acima da cotação de fechamento desta sexta, que foi de 66,78 reais para o papel. No último pregão do ano passado, BRKM5 foi negociado a 23,57 reais. Um dos alvos a ser buscado pela ação de acordo com a análise técnica está acima do patamar de 70 reais.

O analista técnico do BTG Pactual digital também analisou o comportamento do Ibovespa na semana. "Tivemos uma semana bem negativa para o índice, anulando totalmente o movimento de respiro da última semana, que havia deixado um candle positivo." Segundo ele, o Ibovespa "vai abrindo espaço para uma correção mais profunda".

Assista ao programa com a análise das ações que foram destaque de alta e de queda, do Ibovespa e de índices setoriais como o do setor financeiro: