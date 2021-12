BRF avança em ração animal com desfecho de aquisição da Hercosul

A BRF (BRFS3) deu novo passo nesta segunda-feira, 2 de agosto, para consolidar a sua nova operação em ração animal, denominada BRF Pet: a empresa concluiu a aquisição do Grupo Hercosul, anunciada originalmente em 18 de junho.

A BRF, um dos maiores grupos do país em proteína animal, em particular de frangos, e alimentos processados aguarda também a conclusão da aquisição da Mogiana Alimentos, anunciada uma semana depois do Hercosul, em 25 de junho. O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) recomendou a aprovação do negócio também.

As duas aquisições somadas vão custar 1,350 bilhão de reais à BRF, que elencou essa vertical como uma de suas prioridades estratégicas no plano de negócios Visão 2030. O objetivo é se tornar um dos principais players do mercado doméstico até 2025.

"A BRF Pet promoverá a integração das novas operações de pet food, impulsionando sua estratégia comercial com foco no canal de distribuição especializado, agregando marcas fortes e trazendo importantes ganhos da sinergia, como na compra de grãos e co-produtos para a fabricação de rações", disse a companhia em fato relevante.

O segmento de ração animal é considerado de maior valor agregado e margens mais elevadas do que o de proteína animal, que está pressionado pela alta da cotação do milho, um de seus principais insumos.