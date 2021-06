BTG compra Empiricus; Joinville celeiro de startups e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Feriado nos EUA, PMIs da China, OCDE e o que mais move o mercado

Bolsas oscilam próximas da estabilidade; sem a participação de investidores americanos, pregão deve ter menor liquidez

BTG Pactual compra Empiricus e Vitreo por R$ 690 milhões

Aquisição do Grupo Universa é novo passo na estratégia de ganho de escala do BTG Pactual digital, a divisão do banco voltada para o investidor de varejo

Joinville: de 'Manchester catarinense' a celeiro de startups

Em Santa Catarina, indústria aposta em laboratórios de inovação aberta e tecnologia para atrair startups e criar ecossistema espelho para o país

O que acontece se você não declarar o Imposto de Renda 2021

Prazo para entrega da declaração à Receita termina nesta segunda-feira, 31

Governadores pedem que CPI da Covid reconsidere convocações

Senadores aprovaram a convocação de nove governadores de estados onde a Polícia Federal investiga a possibilidade de uso irregular de verbas destinadas ao combate à pandemia de covid-19

Unico faz primeira aquisição após aporte de R$ 580 mi do SoftBank e GA

A empresa comprou 100% da operação da startup ViaNuvem, que facilita a venda remota de carros novos do Brasil

OCDE mantém projeção de crescimento do PIB do Brasil em 2021

De acordo com a OCDE, o agravamento do coronavírus nos últimos meses complicou os prospectos para as políticas fiscal e monetária do Brasil

Política e mundo

Vacinação em massa em Serrana reduz mortes por covid em 95%, diz estudo

Com a vacinação em massa, o número de casos sintomáticos caiu 80% e as internações recuaram 86%

Brasil tem 21,36% da população vacinada com a primeira dose contra a covid

Nas últimas 24 horas, 92.205 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal

Expansão da indústria da China diminui em maio com alta de matérias-primas

O Índice de Gerentes de Compras oficial de indústria da China caiu a 51,0 em maio

China vai permitir que cada casal tenha até três filhos

Resultados do censo realizado em 2020 revelaram um envelhecimento mais rápido que o esperado da população chinesa

OCDE revisa projeção de crescimento do PIB global para 5,8% em 2021

OCDE classificou a recuperação econômica como como "significativa, mas desigual" entre países e setores

Biden visita Tulsa em homenagem aos 100 anos de massacre racial

Entre os dias 31 de maio e 1º de junho de 1921, um grupo de saqueadores brancos destruiu o bairro de Greenwood, em Tulsa

Enquanto você desligou...

Estágio e Trainee: Itaú, Red Bull, Banco BV e mais 44 empresas com vagas

Confira as empresas que estão contratando agora estagiários e trainees de diversos cursos

CI&T quer encerrar o ano com 2 mil vagas de tecnologia preenchidas

Ideia da empresa é que 40% das vagas sejam preenchidas por pessoas que nunca tiveram a chance de ingressar no mundo da tecnologia

23 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana de maio para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

20 frases de Albert Einstein para entender a vida, a ciência e a arte

Em seus 76 anos de vida, o físico falou sobre justiça social, ciência, política, religião e mais

Carros usados da Ford viram dor de cabeça. O que fazer?

Modelos têm desvalorização até três maior que rivais, mas podem ser oportunidade no mercado

