BTG Pactual anuncia compra da Fator Corretora

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) a esta segunda-feira, 3, a compra de 100% do capital social da Fator Corretora. O valor da compra não foi divulgado.

A aquisição, segundo o banco, faz parte da estratégia de expandir sua assessoria de investimento.

"A aquisição da Fator Corretora nos permite ganhar ainda mais escala, com diluição de custos, ganhos de eficiência, sinergia e produtividade. Agora, toda a estrutura tecnológica do BTG Pactual, na qual já investimos mais de 1 bilhão de reais, estará à disposição dos assessores e clientes da Fator Corretora“, afirma Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual digital.

Com a venda da corretora, o grupo Fator deverá reforçar a atuação na área de seguros, gestão de recursos e como banco de investimentos. Sem serem incluídos no negócio com o BTG, o Banco Fator, a Fator Seguradora e a Fator Asset Management seguirão atuando de forma independente utilizando o nome da marca.

O negócio ainda depende de aprovações regulatórias necessárias, inclusive do Banco Central do Brasil.

Para expandir atuação com investidores de varejo, BTG Pactual também comprou a corretora Necton, no ano passado, em um negócio de 350 milhões reais.

De acordo com dados da Anbima, o BTG Pactual tem 190,335 bilhões de reais sob custódia - o quinto maior volume entre os bancos brasileiros, somente atrás de Caixa, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú.