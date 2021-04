BTG compra participação no Banco Pan por R$ 3,7 bi após acordo com Caixa

O BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo controlador da EXAME, pode se tornar em breve o único controlador do Banco Pan (BPAN4).

Segundo fato relevante divulgado nesta terça-feira, 6, o BTG assinou acordo com a Caixa para comprar 100% da participação remanescente do estatal no Pan por 3,69 bilhões de reais. O valor é referente a um montante de 323.429.996 ordinárias negociadas a um de 11,42 reais por papel.

A Caixa Participações, subsidiária da estatal que detinha a fatia do Banco Pan, chegou a registrar uma oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão do Pan, que foi revogada após a proposta do BTG em adquirir a totalidade das ações.

A operação é o último estágio de desinvestimento do Banco Pan, seguindo o plano da Caixa de monetização de ativos não essenciais. Somando todas as etapas, o processo de desinvestimento gera um líquido de 2,02 bilhões de reais para a estatal.

A conclusão da operação ainda está sujeita à aprovação do Banco Central e demais autoridades competentes.