Burger King deve ser um dos líderes da consolidação do setor, diz BTG

O Burger King Brasil (BKBR3) desapontou investidores ao reportar prejuízo de 91,7 milhões de reais em balanço do segundo trimestre. As perdas foram 32,5% acima da esperada, segundo consenso da Bloomberg.

Embora pondere que o "resultado não veio muito forte" devido às restrições de mobilidade no início do trimestre, Bruno Lima, analista-chefe de do BTG Pactual Digital viu bons sinais no balanço. Entre eles, a melhora de margem, redução de prejuízo e melhores vendas nas mesmas lojas. Mas é na frente de aquisições que a o analista enxerga o maior potencial de ganhos para a empresa.

"Temos uma visão bem positiva em relação ao Burger King quando pensamos em processo de consolidação de . Assim como está ocorrendo no mercado de vestuário, acreditamos que irá ocorrer com restaurantes", disse Lima na Abertura de Mercado desta sexta-feira, 6.

O início do processo de consolidação começou em julho, com a aquisição da rede Domino's no país. Com a operação aprovada, a marca passará a integrar o portfólio da empresa, que já conta com Popeye's e, claro, Burger King.

"O histórico comprovado de expansão do Burger King e o forte balanço patrimonial devem permitir que a empresa continue ganhando participação de mercado no fragmentado", afirmam analistas do BTG Pactual em relatório. Com recomendação de compra, analistas da casa têm preço-alvo para as ações da empresa a 13 reais, representando um potencial de alta de 25% em relação ao do último fechamento (10,40 reais).

