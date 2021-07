Caça ao Tesouro IGP-M; investimento em techs chinesas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: Opep+ sem acordo, ata do Fomc e o que move o mercado

Bolsas internacionais operam com cautela à espera de definição para o mercado de petróleo

Caça ao Tesouro IGP-M: onde encontrar os títulos que renderam 30% no ano?

Com a disparada do IGP-M, os títulos do atrelados a esse indicador de inflação acumulam rendimento de 30,9% nos últimos 12 meses, mas adquirir esses papeis não é tarefa simples

Quer em techs chinesas? BTG traz fundo da Invesco ao país

Invesco Greater China é um dos maiores fundos do mundo com exposição a chinesas e teve retorno de 103% em cinco anos; fundo está disponível a partir de R$ 5 mil

Fim da era Bezos? Bilionário deixa nesta segunda o comando da Amazon

Executivo disse que irá focar em suas "outras paixões". No final do mês, ele viaja ao espaço junto de seu irmão, em foguete de outra empresa sua, a Blue Origin

QuintoAndar começa a operar na região Norte e chega a 42 cidades no país

Startup que opera maior plataforma de aluguel de imóveis do país dá continuidade ao plano de expansão com chegada a Manaus e Belém

Por que empresa de marketing e influenciador estão abrindo um restaurante

A empresa de marketing Adventures anuncia a abertura do Baiburger em parceria com o influenciador Gustavo Gomes (Baiano); entenda

CPI foca em casos de corrupção esta semana, mas não convoca Ricardo Barros

No fim de junho, dois casos envolvendo negociações do Ministério da Saúde por vacinas contra a covid-19 vieram à tona. Sem data marcada, líder do governo na Câmara pede para ser ouvido pela comissão

Política e mundo

Nunes Marques pode pautar caso das 'rachadinhas' de Flávio Bolsonaro

Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF, ministro Nunes Marques presidirá colegiado em que corre recurso do senador

Atividade empresarial na UE salta em junho com relaxamento de restrições

O PMI Composto saltou a 59,6 no mês passado, chegando ao patamar mais elevado desde junho de 2006

Papa Francisco se recupera bem após cirurgia

O papa Francisco fez uma cirurgia no intestino neste domingo, 4, no Hospital Policlínico Gemelli de Roma, informou o Vaticano à noite

Enquanto você desligou…

Oi, Cielo e outras empresas abrem vagas de estágio e trainee

Já a Vale, Natura e Olx são empresas com programas de estágio que fecham inscrições nesta semana

Quer os funcionários de volta? Torne o escritório um lugar mais divertido

Muita gente se adaptou ao home office e não quer voltar ao escritório, apesar da pressão crescente das empresas. Como criar incentivos para quem gostou do 'novo normal'?

30 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Dove Men+Care: campanha valoriza homem ao pôr em xeque a figura do macho

Dove Men + Care lança a campanha "Se importe menos, se cuide mais" para discutir como a masculinidade afeta a saúde e cuidados pessoais dos homens na América Latina

Agenda

Nesta segunda-feira (5), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

"Descobri que, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu pareço ter" – Thomas Jefferson.

Abertura de mercado

