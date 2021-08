Câmara analisa voto impresso, balanço da Moderna e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (5) para começar o dia bem informado:

Reação ao Copom e Petrobras, estreia da Raízen e o que mais move o mercado

Índices de avançam no exterior à espera de novos dados do mercado de trabalho americano e decisão de juros no Reino Unido

Comissão especial na Câmara volta a analisar proposta de voto impresso

Relator Filipe Barros protocolou novo relatório que reduz poder do TSE nas investigações sobre processos de votação. Por falta de votos favoráveis na comissão, apreciação do texto foi postergarda por duas vezes

Correios: chega o Dia D da privatização da estatal de 98 mil funcionários

Congresso deve votar quebra do monopólio do setor postal, que abre caminho para a desestatização dos Correios, esta semana

Com a em alta, é hora de sair da e voltar para a ?

Rebalanceamento de carteira não pode se orientar apenas pelo momento de mercado, dizem analistas

De startup a renomada farmacêutica: o novo tamanho da Moderna

Antes sem um produto no mercado, empresa é uma das principais fabricantes de vacinas. E pode se mover rápido no mercado com novas tecnologias

Burger King divulga balanço, o primeiro desde a aquisição da Domino’s

Empresa anuncia resultados financeiros nesta quinta em meio à uma estratégia com foco no digital e aquisições

CPI ouve empresário considerado braço-direito de Pazuello

Mesmo sem ter cargo público, Airton Cascavel participou de agendas oficiais e reuniões com o ex-ministro

NFT: herdeiro da Multiplan cria marketplace global de criptoarte, a Tropix

Nova plataforma nasce em parceria com Mercado Bitcoin e tem como sócios grupo de notáveis do universo cripto brasileiro

Credit Suisse revisa previsão de Selic para 8,25%

Com projeção de IPCA superior a 7% no fim deste ano, Banco prevê mais três altas de 1 ponto percentual

IPO da Oncoclínicas: prazo para participar termina hoje. Vale a pena?

Estreia da rede líder no tratamento de câncer na América Latina na B3 está prevista para o dia 10 de agosto com o ticker ONCO3

Política fiscal preocupa, mas não atravessa o samba do crédito

Balanços trimestrais dos maiores bancos privados de varejo apontam expansão de carteiras de crédito até 13% este ano, quase o dobro da inflação

P&G irá selecionar e impulsionar jovens líderes de comunidades

P&G lança projeto 22 Vozes para 2022 com objetivo de identificar futuras lideranças de comunidades e promover mudanças sociais. Inscrições gratuitas estão abertas

Fundo de R$ 100 mi vai financiar projetos de cripto e blockchain no Brasil

BRZ e Solana Foundation anunciam investimento de US$ 20 milhões para financiar projetos brasileiro relacionados ao blockchain Solana

Variante Delta já representa 23% dos casos de covid na Grande São Paulo

O Ministério da Saúde informa que, até 3 de agosto, 287 casos da variante Delta do coronavírus foram identificado. Até o momento entre esses casos, 21 óbitos foram confirmados em Maranhão (1), Paraná (12), Rio (4) e Distrito Federal (4)

hídrica: governo solicita estudos para reter água em reservatórios

O Ministério de Minas e Energia sinalizou preocupação com o abastecimento de energia no período de chuvas do próximo ano

Por que usuários do Facebook estão gastando US$ 300 para recuperar a conta

Após terem o perfil hackeado, usuários encontraram uma forma inusitada de receber o atendimento ao cliente



Startup tem 400 vagas com home office e não pede diploma

A startup já decidiu que o home office será permanente e busca profissionais para os times de tecnologia, comercial, negócios e outras áreas corporativas

USP oferece 66 cursos online gratuitos na área de humanidades

As aulas serão ministradas pelos professores e alunos de pós-graduação da USP, com temas relacionados às linhas de pesquisas dos 23 programas de pós-graduação da faculdade

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho do país. Os Estados Unidos também divulgam os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país.

“A melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor é agora” – Provérbio Chinês.

