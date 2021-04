Canal de Suez desbloqueado: o preço do petróleo vai cair?

O navio Ever Given não chegou a completar uma semana encalhado no Canal de Suez. Na manhã de segunda-feira, 29, o navio de 400 metros (maior que o Empire State) foi desencalhado. Os problemas para o transporte marítimo, no entanto, ainda estão longe de acabar.

“Mesmo com o canal liberado, ainda é preciso considerar os congestionamentos já gerados em portos com a fila que se formou em Suez. É algo que vai levar semanas para se ajustar”, explica Jefferson Laatus, sócio e estrategista do Grupo Laatus.

Isso explica porque o desbloqueio do canal não foi suficiente para barrar a alta do petróleo na segunda-feira. O dos contratos futuros de petróleo Brent, referência para Petrobras, e WTI, referência para os Estados Unidos, chegaram a recuar 1% na mínima do dia, mas voltaram a subir. O petróleo Brent encerrou a sessão em alta de 0,98% e o WTI com ganhos de 1,33%.

Enquanto o navio estava bloqueando a passagem, houve certa pressão sobre o mercado de petróleo e os preços da commodity enfrentaram alta volatilidade na última semana. Cerca de 5% do petróleo bruto do mundo passa pelo canal, o que poderia diminuir a oferta pelo óleo.

Até então, o impacto sobre o mercado de petróleo havia sido reduzido porque os estoques da commodity estão em níveis elevados, em meio à pandemia do novo coronavírus. Mas, se o navio ficasse encalhado por semanas – uma hipótese que estava no radar –, a situação poderia se agravar rapidamente.

Na sexta-feira, 26, quando a previsão era a de que o Ever Given ficasse preso por pelo menos mais uma quinzena, a commodity encerrou a sessão em alta superior a 4%.