'Capitã Cloroquina' na CPI; Lira fala sobre reformas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Rali das techs, IPCA, Azul, MMX e o que mais move o mercado

Perspectiva de que a inflação americana é apenas temporária ganha força no mercado e temores de um aperto monetário diminuem

MMXM3

CPI da Covid ouve “Capitã Cloroquina” nesta terça-feira

Secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro deve explicar o porquê de ter orientado o uso de medicamentos sem eficácia comprovada para tratamento de covid-19

Lira adota a política do "possível" para que reformas avancem no Congresso

Em entrevista exclusiva à EXAME, o presidente da Câmara fala sobre as reformas tributária e administrativa, a criação de um novo programa social e o impacto da CPI da Covid-19 na agenda legislativa

EXAME/IDEIA: com menos impostos, 56% dos brasileiros poupariam mais

Nos primeiro 5 meses do ano o brasileiro já pagou mais de 1 trilhão em impostos. Reforma tributária promete diminuir este valor

Vale fecha acordo com Nextracker para projeto de energia solar

Com o projeto solar em Minas Gerais, a Vale espera reduzir em cerca de 70 milhões de dólares os custos anuais da empresa com energia elétrica

Vale: podem subir mesmo com a queda do minério de ferro?

Cotação da commodity passou a cair depois que o governo da China passou a adotar medidas para coibir a especulação com a negociação de contratos futuros

Ação do Magalu pode voltar a decolar? BTG diz que sim e aumenta preço-alvo

Reabertura de lojas físicas e desenvolvimento da operação de pagamentos da empresa motivaram reavaliação do papel pelo banco; ação disparou 8% nesta segunda

Azul e Latam encerram acordo que permite compartilhar voos

Com 45% do mercado, aérea comandada por John Rodgerson estuda aquisição. Jerome Cadier diz que empresa vai contratar 750

Herdeiro da Nintendo monta family office inspirado em mundo dos games

Fundada há menos de um ano pelo neto de ex-presidente da Nintendo, Yamauchi No. 10 Family Office já administra quase 1 bilhão de dólares

"Brasil é importante para o crescimento do negócio", diz Duran, da HBO Max

Em entrevista exclusiva à EXAME, Luis Duran, gerente geral da HBO Max na América Latina, falou sobre a importância do Brasil na estratégia de crescimento do streaming que chega ao país em junho

Tembici oferece bicicleta de graça para quem vai se vacinar

Startup que opera as conhecidas bicicletas do Itaú firma parcerias com as prefeituras de São Paulo, Salvador, Vila Velha e Rio de Janeiro para promover acesso aos drive-thrus

Covid reativa vírus ancestral e leva a casos graves da doença

A multiplicação do retrovírus primitivo está associada aos casos mais graves de covid-19 e a mortalidade precoce pela doença. Genes já foram associados a câncer e esclerose múltipla

INSS: 13º começa a ser depositado nesta terça-feira; veja calendário

A segunda parcela do décimo terceiro será paga entre 24 de junho e 5 de julho

Política e mundo

Reforma administrativa: CCJ da Câmara vota parecer do relator nesta terça

Parecer sugere mudanças em relação ao que foi proposto por Bolsonaro, como a retirada do trecho que permitia que o governo acabasse com autarquias e fundações por decreto

CPI da Covid vai analisar convocação de governadores e prefeitos

Vice-presidente da comissão afirmou que senadores irão votar requerimentos que envolvam locais onde a PF investigou possível utilização irregular de recursos

Anvisa recebe novo pedido de importação da vacina Covaxin

De acordo com a Anvisa, o laboratório Bharat Biotec protocolou um novo pedido de certificação de Boas Práticas de Fabricação

Hospital Sírio Libanês relata 23% mais casos de covid em uma semana

A taxa de ocupação geral do hospital, que inclui casos que não são de infecção pelo vírus, passou de 75% para 89%

Ex-secretário-executivo da Saúde quer ser representado pela AGU na CPI

Coronel Élcio Franco também poderá pedir ao STF direito ao silêncio na comissão

Um ano depois, morte de George Floyd ainda promove mudanças

Empresas buscam maneiras de reduzir o racismo estrutural na sociedade e de acelerar a inclusão de negros em cargos de liderança

Hong Kong pode jogar milhões de doses de vacina contra covid no lixo

Apenas 19% da população de Hong Kong recebeu uma dose de alguma vacina contra covid

Enquanto você desligou…

Amaro lança coleção de roupas para todos os gêneros

A cada trimestre uma nova leva de produtos entrará no catálogo da Amaro. Coleção quer desmistificar estereótipos de gênero

Por que a China está apostando tanto nos carros elétricos?

O país espera que até 2025 esteja fazendo quase tantos carros totalmente elétricos quanto toda a América do Norte

Companhia aérea low-cost de fundador da Azul tem passagens a R$ 207

Breeze Airways terá foco nos destinos turísticos e começará operações apenas com aeronaves da Embraer

Lições do futebol inglês para o Brasil: o que deveria nos inspirar

A final da Champions League sinaliza que a Inglaterra parece estar décadas a frente do Brasil quando a assunto é organização e exploração comercial do futebol

Agenda

No Brasil, será divulgado o IPCA-15 referente a maio, conhecido por ser uma prévia da inflação oficial. Também sai o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Já nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas.

Frase do dia

“Tudo tem beleza. Mas nem todos podem ver” – Confúcio.

Abertura de mercado

