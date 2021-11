Carlos Bolsonaro na CPI da Covid?; Petrobras dispara e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (14) para começar o dia bem informado:

Petrobras dispara 5%, minério de ferro cai 7% e o que mais move o mercado

Bolsas globais dão continuidade à recuperação das perdas do início da semana

Ficou animado com Petrobras? Política de preços ainda é incógnita

ADRs disparam quase 5%, mas para analista-chefe da Exame Invest Pro, nova gestão ainda gera desconfiança

Sem Vale e siderúrgicas, estaria abaixo de 112 mil pontos

Ação da mineradora subiu 29% neste ano com a alta do minério de ferro; sozinha, Vale respondeu por quase 7.000 pontos, segundo cálculos da Comdinheiro para a EXAME Invest

CPI da Covid: senador faz requerimento para convocar Carlos Bolsonaro

Em depoimento na CPI da Covid, o gerente-geral da Pfizer afirmou que Carlos Bolsonaro participou de reuniões em que a farmacêutica discutiu a venda de vacinas

Câmara discute criação de passaporte sanitário nesta sexta-feira

Se aprovado no Congresso, o documento deverá ser apresentado no embarque ou desembarque aéreo ou terrestre e na hospedagem

Guedes: Bolsonaro já apoiou 98% da agenda liberal, agora está apoiando 65%

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a reforma tributária e administrativa serão aprovadas este ano, bem como projetos que permitem o avanço de mais privatizações

Do 'não' a Lemann à própria gestora: conheça o fundador da Urca Capital

Há 12 anos no mercado, Leonardo Nascimento comanda uma consultoria de negócios, especializada em fusões e aquisições, que também atua como gestora

CVC divulga resultado e desponta como ação para ganhar com reabertura

Papeis da maior empresa de turismo do país subiram 60% desde março e podem se valorizar mais com a volta das viagens domésticas e ganhos em cima da digitalização da operação

Minerva terá forte geração de valor ao acionista em 2021, diz executivo

Danilo Cabrera, head de RI da empresa de proteína animal, contou as perspectivas de negócios para 2021 em entrevista ao programa Papo Aberto, da EXAME Invest Pro

O investimento de impacto pode salvar o mundo, mas tem um lado sombrio

O investimento de impacto pode salvar o mundo, mas pode sujar tudo pelo caminho, como mostra a história da startup Cambrian Innovation, de reúso de água, que enfrentou dilemas ao conciliar metas sociais e financeiras

ESG: o que querem as empresas do agro e alimentos na recuperação verde

Pesquisa mostra quais serão as prioridades das empresas dos setores de alimentação, bebidas e agronegócio no que diz respeito à conservação ambiental nos próximos anos

Reforma administrativa: Lira detalhará plano de trabalho na próxima semana

Em uma rede social, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou o relatório de "texto inicial da reforma"

Fiocruz recebe mais IFA em maio, mas produção da vacina será paralisada

Está prevista para hoje (14) a entrega de mais 4,1 milhões de doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz no Brasil

Morre Jorge Picciani, ex-presidente da Alerj

Ex-deputado tinha 66 anos e lutava contra um câncer na bexiga

Chile elege Constituinte para reescrever Carta Magna mais inclusiva

O Chile escolhe neste fim de semana as 155 pessoas que vão redigir uma nova Constituição para este país de economia rica, mas muito desigual

de Covid na Índia afeta portos e traz risco para comércio

Crise na Índia pode trazer de volta os problemas que abalaram o comércio global no ano passado, quando restrições desaceleraram os embarques para a China

Após vender Orlando City por R$ 2 bi, Flavio Augusto se afasta do futebol

Fundador da Wise Up diz que modelo do futebol brasileiro inviabiliza investimentos. Empresário irá se concentrar no mercado de educação

Gil do Vigor agora é também Gil da Vigor e estampa iogurtes da marca

Ex-BBB passa a estampar produtos de uma linha de iogurtes da Vigor em nova campanha publicitária

Eleven, eleito melhor restaurante do mundo, deixa de servir carne

Escolhido como o melhor restaurante do mundo em 2017, Eleven Madison Park cortará foie gras e pato do menu

Ciclismo urbano ganha roupas à altura das bikes sofisticadas

Trajados para pedalar, adeptos do pedal que não ligam para excentricidades, mas fazem questão de qualidade e performance

Nesta sexta-feira (14), os Estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo no mês de abril e na atualização anual, ou seja, de janeiro até abril. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Na Zona do Euro, serão publicadas as atas da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que pode dar indícios das decisões futuras do órgão.

"Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor" – Albert Einstein.

