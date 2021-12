Carteira recomendada de small caps do BTG tem duas alterações para agosto

O BTG Pactual digital realizou duas mudanças em sua carteira recomendada de small caps para o mês de agosto. Composta de cinco ativos selecionados pela equipe de análise e estratégia do banco, a carteira BTG SMLL considera as empresas que possuem um valor de mercado informal de até 15 bilhões de reais, tendo como benchmark o índice de small caps brasileiro (SMLL).

A empresa de produção de petróleo 3R Petroleum (RRRP3) e a de seguros e produtos financeiros Wiz S.A. (WIZS3) foram recomendadas para este mês, no lugar da companhia de tratamento e valorização de resíduos Orizon (ORVR3) e a empresa de porto/infraestrutura Santos Brasil (STBP3). Foram mantidas na carteira a companhia de telecomunicações Oi (OIBR3), a Lavvi (LAVV3) — do setor de empreendimentos imobiliários — e a empresa de locação de veículos Vamos (VAMO3).

Alterações na carteira recomendada

Os analistas do BTG acreditam que sob a liderança de um jovem CEO, a Wiz S.A. está se transformando. De acordo com o relatório do banco divulgado para o mês de agosto, o segundo trimestre da Wiz deverá ser "decente", com um destaque especial para a Inter Seguros, empresa na qual a Wiz detém participação de 40%.

Vale destacar que a Inter Seguros possui valor de mercado estimado em 61 bilhões de reais. Os analistas também destacam que a expectativa é que a Wiz feche pelo menos mais uma parceria relevante até o final de 2021.

Em outro setor, mas também com perspectivas positivas, está a 3R Petroleum, que havia sido retirada do portfólio de small caps do BTG há cerca de um mês. Agora, volta com forte expectativas relacionadas à revitalização dos ativos petrolíferos onshore e em águas rasas — sendo a única listada neste segmento.

"Como um dos nomes mais baratos em todo o setor de petróleo e gás da América Latina, e com um bom potencial de crescimento da produção nos próximos cinco anos apoiado por um plano de M&A (sigla em inglês para fusões e aquisições) ousado, acreditamos que o risco-retorno da 3R é muito atraente", afirmam os analistas do BTG Pactual Equity Research.

Apesar de, em julho, ter apresentado uma performance negativa de 1,4%, a carteira BTG SMLL ainda performou melhor do que o índice de small caps brasileiro (SMLL), que desvalorizou 5,8%, e o que ficou em -3,9% no mês em questão.

Desde julho de 2010, a carteira de small caps do BTG acumula uma rentabilidade de 2.904,7%, ante 160,1% do SMLL e 99,8% do IBOV.

Perspectivas econômicas e riscos fiscais

Os especialistas do BTG Pactual acreditam em uma recuperação econômica próspera. Prova disso é que o banco prevê um crescimento de 5,3% no PIB frente a 4,3% há dois meses e 3,5% no início deste ano. Além disso, a campanha de vacinação acelerou em julho e aumentou as chances de o Brasil superar a pandemia de coronavírus.

Por outro lado, os riscos fiscais aumentaram e preocupam os investidores. Planos do governo, como a expansão do valor do Família em 110 reais, podem gerar um custo adicional de 26 bilhões de reais. E para expandir o programa Bolsa Família, especialistas temem uma possível retirada do programa do teto de gastos, por meio de uma emenda constitucional. Essa possibilidade serve de alerta para os investidores.

Confira, a seguir, os comentários de Bruno Lima, head do BTG Pactual Equity Research, sobre as carteiras recomendadas para agosto:

