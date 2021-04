'Cash is king': investidores olham colchão de emergentes para dívida

Em geral, títulos de nações com posição de financiamento superior se saíram melhor durante a onda vendedora deste ano, de acordo com os índices Bloomberg Barclays.

A dívida da África do Sul caiu 1,5% em dólares, os títulos da Rússia perderam 7,1%, enquanto os da Indonésia se desvalorizaram 5,2%. Índices semelhantes para Peru e Brasil, dois países cujas necessidades de emissão são relativamente elevadas, caíram mais de 8%.

Nível de caixa

Embora o ministério das finanças da Rússia não divulgue o caixa total disponível, o valor restante do orçamento em depósitos bancários, empréstimos orçamentários e operações compromissadas era de 1,7 trilhão de rublos (22,3 bilhões de dólares) em março, quase o mesmo valor do ano anterior, apesar do impacto da pandemia.

A África do Sul estima que seu saldo de caixa para o ano fiscal encerrado em março aumentou 25% em relação ao ano anterior, para 294,6 bilhões de rands (20 bilhões de dólares). A Indonésia disse que pode reduzir as emissões de dívida já que tinha mais de 8 bilhões de dólares em fundos não gastos até janeiro.

“A menor emissão da Rússia e da África do Sul se deve aos melhores resultados fiscais, ajudados por um petróleo mais forte, no caso da Rússia, e melhores receitas gerais para a África do Sul”, disse Nick Eisinger, corresponsável de renda fixa ativa de mercados emergentes da Vanguard Asset Services, em Londres.

“As posições populares e muitas emissões, ou pelo menos mais emissões do que o previsto, não são bem recompensadas pelo mercado agora.”

A situação é menos positiva na América Latina. Brasil e Peru estão entre as economias emergentes que devem aumentar as emissões, de acordo com Mary-Therese Barton, responsável por dívida de mercados emergentes da Pictet Asset Management, em Londres.

O vírus continua sendo uma grande preocupação no Brasil, enquanto o equilíbrio fiscal do Peru permanece em território negativo este ano, disse.

No caso do Brasil, o país dispunha de 933 bilhões de reais como reserva de liquidez em fevereiro, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 24, pelo Tesouro Nacional. Um ano antes, o montante era de 763 bilhões de reais, o que dá um aumento nominal de 22%.