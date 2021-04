Castello Branco sem suporte; lançamentos da Apple e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: reação às vendas de Vale e Carrefour e o que mais move o mercado

Investidores internacionais dão continuidade à realização de lucros enquanto aguardam balanços do primeiro trimestre

Ex-Petrobras, Castello Branco fica sem suporte para conselho da Vale

Agências de recomendação de voto não escolhem ex-presidente da Petrobras para eleição deste ano, o que pode atrapalhar sucesso da tentativa

Apple deve apresentar novos iPads e AirPods em evento desta terça

Além dos produtos, evento que começa às 14h (de Brasília) poderá contar o lançamento de um novo serviço de podcasts da empresa da maçã

Quer ser trader, mas não tem grana? Isto não é problema para Carol Paifer

CEO da Atom Educacional, listada na de valores, montou a primeira mesa de traders regulamentada no país

Depois de 2022, vamos ter de refundar o Brasil, diz Randolfe

Ao podcast EXAME Política, o senador Randolfe Rodrigues, que pediu a instalação da CPI sobre a covid-19, diz que restará ao Brasil um "estrago enorme" nos próximos anos

Aprovação de PLN abre espaço para que governo sancione Orçamento

Acordo costurado com o Congresso permite remanejamento de verbas e reedição de programas emergenciais fora da meta fiscal

Jeane Tsutsui, nova CEO do Fleury: laboratório é só o começo

A executiva aposta no desenvolvimento de uma plataforma de saúde integrada e aberta para expandir a atuação do grupo para além dos diagnósticos

Fintech Hash recebe US$ 15 mi em rodada liderada por investidor do Nubank

O QED Investors, que investe também na Creditas e Guiabolso, liderou a rodada series B da empresa de infraestrutura de pagamentos

Sem Pronampe, conheça as principais linhas de crédito ativas para PMEs

Programa do Governo Federal deve ser aprovado ainda nesta semana. Enquanto isso, bancos oferecem que vão desde renegociação de empréstimos já existentes a antecipação de vendas no cartão de crédito

Grupo Heineken anuncia a distribuição da cerveja Blue Moon no Brasil

O acordo exclusivo entre Heineken e Blue Moon terá início no terceiro trimestre de 2021 e pretende ampliar a distribuição da cerveja

Política e mundo

Bolsonaro nomeia presidente e diretores do BC para mandatos fixos

Os decretos foram publicados conforme previsto na Lei Complementar nº 179, sobre a autonomia do BC, segundo a qual o banco passa a ter status de "autarquia de natureza especial", sem subordinação a qualquer ministério

Negociando retorno ao PSL, Bolsonaro diz que decide até semana que vem

Bolsonaro diz que conversa com integrantes do PSL desde o segundo semestre do ano passado, mas também negocia com outras legendas

Justiça determina que ao menos 70% dos ônibus circulem em São Paulo

O Sindmotoristas decidiu que pararia os ônibus da capital a partir da meia-noite em protesto por não terem sido incluídos como grupo prioritário de vacinação

Morre ex-vice-presidente dos EUA Walter Mondale aos 93 anos

Walter Mondale, um ícone liberal do Partido Democrata, foi vice-presidente do democrata Jimmy Carter entre 1977 e 1981

Índia coloca mais de 20 milhões de pessoas em lockdown em Nova Délhi

273.810 novas infecções foram registradas em 24 horas, o quinto dia consecutivo com mais de 200 mil casos

Conheça os compromissos climáticos dos grandes países poluentes

A primeira série de Contribuições Nacionalmente Determinadas apresentadas pelos países aproximava o planeta de um aumento de temperatura de 3 ºC a +4 ºC

Enquanto você desligou…

Netflix dá spoiler sobre impacto da reabertura da economia

Líder mundial no segmento divulga o resultado e revela como a retomada da "vida ao vivo" reduziu número de novos assinantes e ampliou os cancelamentos

Por que o Google é a marca mais influente no Brasil

Gigante de buscas ocupa o primeiro lugar em ranking de marcas mais influentes no país, elaborado anualmente pelo instituto de pesquisa Ipsos

Pesquisadores desenvolvem nanorobô que se monta sozinho em minutos

Antes da descoberta, levaria dias para um modelo do tipo ficar pronto

Agenda

Nesta terça-feira, a Johnson & Johnson e a Netflix divulgam os balanços referentes ao primeiro trimestre de 2021.

Frase do dia

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” -- Arthur Ashe.

