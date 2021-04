CCR é uma boa compra depois de levar concessões de aeroportos?

Saiba o que está em jogo:

CCR (CCRO3) arrematou dois blocos no leilão de aeroportos realizado nesta quarta-feira, 7, pelo governo por 2,8 bilhões de reais

A CCR (CCRO3) foi a principal compradora do leilão de aeroportos realizado pelo governo na tarde desta quarta-feira, 7.

A companhia levou o maior deles, o Bloco Sul, com oferta de 2,128 bilhões de reais, e também ficou com o Bloco Central, por 754 milhões de reais. A concessão dos blocos terá prazo de 30 anos. Serão ao todo 15 aeroportos.

O movimento foi visto com bons olhos pela EXAME Invest Pro, que recomenda compra dos papéis no atual patamar de preço – em torno de 13 reais.

“Apesar do pequeno acréscimo no valor presente líquido, a CCR é capaz de registrar ganhos de eficiência nos projetos [adquiridos], tornando-os geradores de valor para os acionistas, o que está em linha com a postura recente da nova equipe de gestão”, destaca em relatório o analista Vitor de Melo.

Vale lembrar que a companhia – conhecida por ser uma das líderes na administração de rodovias no país – já opera o aeroporto de Confins em Belo Horizonte, além de aeroportos no Equador, na Costa Rica e no Caribe.

A CCR já havia sinalizado ao mercado que pretendia aumentar a exposição a aeroportos, tanto que as ações da companhia subiram mais de 10% no último mês a expectativa pela Infra Week. Após o anúncio, no entanto, os papéis da empresa recuaram 1,82% na bolsa.

“O papel já tinha subido 10% só com a expectativa para a InfraWeek, então tem um pouco de realização no movimento de queda de ontem”, afirmou Bruno Lima, head de da EXAME Invest Pro, na live Abertura de Mercado nesta manhã de quinta-feira (veja o programa).

O Bloco Norte – único do trio que não foi arrematado pela CCR – ficou com o grupo francês Vinci Airports, por 420 milhões de reais.