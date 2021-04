China avalia nova bolsa para atrair empresas listadas no exterior

A China está considerando estabelecer uma de valores para atrair empresas listadas no exterior e reforçar o status global de seus mercados de , disseram à Reuters duas fontes com conhecimento do assunto.

O Conselho de Estado do país pediu ao principal órgão regulador de valores mobiliários que conduzisse estudos sobre como projetar a bolsa, que teria como alvo as empresas chinesas listadas em mercados 'offshore', como Hong Kong e os Estados Unidos, disseram as fontes.

O governo espera que a iniciativa também atraia firmas globais, como Apple e Tesla, que teriam a opção de abrir negócios locais e listá-los na nova bolsa, disse uma das fontes.

O plano surge num momento em que Pequim e Washington seguem presos numa rivalidade caracterizada por medidas do órgão regulador de valores mobiliários dos EUA no sentido de expulsar as empresas chinesas das bolsas norte-americanas caso elas não cumpram os padrões de auditoria do país ocidental.