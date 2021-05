China quer frear alta das commodities. Vai conseguir?

O custo mais alto das commodities para indústrias e famílias é uma ameaça ao crescimento econômico da China e ao poder de compra dos cidadãos.

Com os aumentos dos preços de diversos produtos, como cobre e aço usados na construção, carvão que aquece residências e abastece fábricas, e milho usado em ração, o que o governo chinês pode fazer para frear o rali recorde?

A resposta é complicada por vários fatores, como políticas para poluição e importações que só serviram para agravar a oferta limitada. O governo de Pequim impôs restrições à produção de metais como aço e alumínio para reduzir as emissões, como parte do compromisso do presidente Xi Jinping de atingir uma economia neutra em carbono até 2060. E reduziu as compras de carvão e outras commodities, como o cobre da Austrália, devido à tensão entre as duas nações.

Além disso, o maior consumidor de commodities do mundo se vê obrigado a competir por matérias-primas no momento em que as economias globais se recuperam da pandemia, impulsionadas por estímulos em massa dos governos, especialmente dos Estados Unidos.

Isso acaba por diluir os esforços da China para controlar os mercados. Ainda assim, longe de impor controles de preços, o governo de Pequim tem que vão desde medidas direcionadas a certas commodities a ferramentas mais contundentes que afetariam toda a economia.

Restrições de negociação

As movimentadas bolsas de commodities da China costumam ser alvos sempre que o governo sente que os preços estão saindo do controle. Como de praxe, o salto do minério de ferro na segunda-feira levou a uma resposta contundente. A de Commodities de Dalian prometeu “punir severamente” violações não especificadas nas negociações com minério de ferro ao aumentar as exigências de margem e estreitar as faixas de negociação diárias. A Bolsa de Futuros de Xangai também se comprometeu a colocar freios na negociação do aço, enquanto a Bolsa de Zhengzhou adotou medida semelhante para o carvão térmico.

O objetivo é esfriar fluxos especulativos que poderiam atrair ondas de investimento e gerar altas vertiginosas dos preços. O problema é que essa abordagem não ajuda necessariamente a administrar o dinamismo do próprio mercado físico. Os preços do aço estão subindo globalmente sem um mercado futuro realmente significativo. Ainda assim, os futuros de minério de ferro em Dalian mostraram leve desaceleração na terça-feira, enquanto o vergalhão e a bobina a quente em Xangai atingiram novas máximas com a expectativa de mais restrições. O carvão térmico também bateu novo recorde.