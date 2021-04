Com Vale, Ibovespa retoma os 120 mil; Mosaico sobe 96% em estreia na B3

O avançou e recuperou a marca simbólica dos 120.000 pontos nesta sexta-feira, 5, acompanhando o cenário internacional de apetite por ativos de risco. No exterior, as principais bolsas de valores deram sequência à série positiva que já dura cinco dias. O principal índice da brasileira encerrou o dia em alta de 0,82%, aos 120.240 pontos. É o primeiro resultado semanal positivo para o Ibovespa em quatro semanas.

No mercado brasileiro, as Vale (VALE3) avançaram quase 3,81% e impulsionaram a alta do Ibovespa, por terem cerca de 12% de participação no índice. No último pregão, os papéis caíram 1,26%, com realizações de lucros, após forte alta no meio da semana.

Entre as principais altas do dia também estiveram os papéis de siderúrgicas que disparam até 7%. Analistas do mercado apontam que a alta ocorreu em meio à informação de que as empresas planejam um novo aumento de preços para aços longos em fevereiro, citando um relatório do Credit Suisse, que diz ainda que o reajuste pode chegar a 15%.

As ações da Petrobras (PETR3/PETR4) também contribuíram com o Ibovespa, chegando a subir mais de 4% ao longo do dia, após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que o governo não irá interferir na política de preços da estatal. Ao final do pregão, porém, o ímpeto de alta foi contido e os papéis subiram, respectivamente, 1,4% e 0,69%.

Nesta sexta-feira, o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, se reuniu com Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes para discutir a política de preços, que se manteve inalterada. Para agradar mercado e caminhoneiros, Bolsonaro afirmou que deve reduzir os impostos federais sobre o combustível.