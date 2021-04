Começa vacinação no Brasil; onde investir em fundos imobiliários e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

No radar: PIB da China, feriado nos EUA e o que mais move o mercado

da China fecha em alta, após dados superarem as estimativas; mercados ocidentais apresentam leves quedas

Com governadores, Pazuello autoriza vacinação nacional para hoje, a partir das 17h

Em Guarulhos para retirada das doses da Coronavac, governadores e Pazuello chegaram a acordo para autorizar início da vacinação no Brasil ainda nesta segunda-feira

Vacina aprovada. Desafio agora é imunizar todos os grupos de risco

Distribuição, aplicação e fabricação de mais doses da vacina são algumas das etapas que o Brasil ainda precisa enfrentar contra a covid-19

Vacinação em SP começa dia 18 de janeiro; veja horário e grupo prioritário

Para organizar toda a logística de vacinação, o governo estadual lançou um portal para fazer um pré-cadastro e orientar a população

em Manaus: debate sobre impeachment de Bolsonaro ganha força

Colapso na saúde da capital amazonense agrava crise política no governo Bolsonaro. Redes sociais pressionam por afastamento do presidente

Onde em em 2021

Analistas apontam quais as apostas entre os fundos imobiliários para este ano e qual o cenário para as principais categorias

China supera expectativas e cresce 2,3%, única grande economia com alta no PIB

A previsão era de que a economia chinesa crescesse na casa dos 1,9%, segundo o FMI, ou 2,1%, segundo economistas ouvidos pela Bloomberg

QuintoAndar chega ao Nordeste e acelera os planos de expansão

A partir de hoje, imóveis das cidades Salvador e Recife começarão a ser cadastrados na plataforma. Serviço de locação deve ficar disponível no início de fevereiro

Companhias aéreas precisam de até US$ 80 bilhões em ajuda financeira

Estimativa é da Iata, associação do setor. Diretor-geral do órgão prevê aumento de falências de companhias ao longo deste ano

Após um salto em 2020 com a pandemia, como será a filantropia em 2021?

Investimentos privados e doações para organizações e projetos sociais devem ter menor volume neste ano, mas são tendência para terceiro setor

Política e mundo

Projeto concede incentivo fiscal para quem patrocinar cirurgias no SUS

Pessoas físicas e jurídicas poderão deduzir do IR o valor doado, no limite de até 1% do imposto devido

Kamala Harris renuncia ao Senado em meio aos últimos preparativos para posse

As autoridades americanas estão buscando garantir uma transição de governo tranquila – em todos os sentidos

Detenção do opositor russo Navalny preocupa europeus e EUA

O principal opositor russo, Alexei Navalny, foi preso pela polícia ao chegar neste domingo (17) ao aeroporto de Sheremetievo, em Moscou

Enquanto você desligou…

Estágio e trainee: Tilibra, Klabin e outras empresas têm programas abertos

McDonald's encerra processo seletivo de estagiários nesta segunda-feira; veja outras empresas com vagas abertas

Na onda do home office, Deel chega ao Brasil para facilitar contratações

Com sede na Califórnia, a startup que já recebeu quase US$ 50 milhões em aportes quer simplificar o processo de contratação de profissionais estrangeiros por empresas brasileiras e vice-versa

Google fecha o cerco e limita coleta de dados pessoais no Chrome

Companhia de Mountain View vai limitar a coleta de dados por empresas que criam extensões para o navegador

Veja 25 eventos para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Como a ousadia do Burger King dá mais sabor à sua marca

Com estratégias ousadas, como o uso da imagem do mascote do seu maior rival, o Burger King cresce a cada ano e conquista o público com militância e comunicação engraçada

Agenda

Nesta segunda-feira (18), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. Nos EUA, será comemorado o feriado nacional em homenagem a Martin Luther King, Jr.

Frase do dia

“Tudo que você pode fazer, ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia” – Johann Wolfgang von Goethe.

Exame Flash

