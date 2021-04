Saiba como ficam os investimentos com o aumento da inflação

Isso tudo, no entanto, já ficou no passado. “Quem colocou capital em investimentos atrelados à Selic ao longo de 2020 já perdeu dinheiro e não há como voltar atrás. A pergunta agora é se a inflação vai continuar subindo e o que fazer para se prevenir”, alerta Guilherme Artmann, head de da Easynvest.

Para 2021, o mercado projeta no momento o IPCA a 3,75% na taxa acumulada do ano. Neste cenário, aplicações que já perderam muito no ano passado podem continuar no prejuízo -- será preciso obter uma rentabilidade descontada de acima de 3,75% para obter algum ganho real. Um caso emblemático é o do Tesouro Selic, título público que tem sua rentabilidade atrelada à taxa Selic. Para Artmann, uma alternativa é trocar o investimento por um título de renda fixa privado, que costuma oferecer retornos mais altos. Outra saída é apostar no Tesouro IPCA, que é atrelado à inflação e, portanto, protege o investimento de perdas causadas pela alta nos preços.

“Ainda assim, é importante lembrar que essas oferecem menos liquidez que o Tesouro Selic -- ainda considerado uma opção muito segura para o dinheiro do dia a dia”, afirma Artmann. Alguns especialistas recomendam ainda que o ideal em termos de rendimento é alongar a carteira -- buscar títulos com vencimento mais distante -- e diversificar. Pensando nisso, a EXAME preparou um especial sobre o que saber antes de em renda fixa em 2021.

Os títulos da renda fixa atrelados à Selic, no entanto, não foram os únicos ativos afetados pela alta do IPCA. Segundo a Economatica, o CDI (taxa de r rência da renda fixa) e o Ibovespastrong> também encerraram o ano com rentabilidade negativa descontada a inflação. O Ibovespa, a propósito, está hoje 15,93% abaixo do seu maior valor ajustado pelo IPCA. A maior pontuação, sob essa perspectiva, foi alcançada no dia 20 de maio de 2008, quando o índice atingiu 146.615 pontos em termos ajustados. Entenda as principais formas de analisar o Ibovespa nesta matéria.

Para quem está na bolsa e preten perar o CDI e conseguir rendimentos reais, o "stock picking" (escolha de ações que vão acima da média) será uma estratégia importante, segundo analistas ouvidos pela EXAME. Para saber quais as melhores escolhas, conheça as 9 ações mais recomendadas por bancos e corretoras para este ano.