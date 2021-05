Conheça Cathie Wood, a badalada gestora americana que investe em inovação

As pesquisas feitas por ela e seus analistas são distribuidas nas redes sociais, diferentemente das gestoras tradicionais. Para criar esses modelos de análise, a ARK usa tecnologia e inputs externos, que incluem interações nas redes sociais feitas por criadores de conteúdo, geralmente líderes em seu segmento, e também pesquisas públicas. Para Wood, essa distribuição e transparência é em grande parte a responsável pelo sucesso da casa.

Perfil

Formada em Ciência, Economia e Finanças na Universidade do Sul da Califórnia (USC), Wood começou sua carreira como economista-assistente no Capital Group e depois trabalhou como gestora e diretora de investimentos até fundar a ARK. São 40 anos de experiência na área financeira. Mãe, se define nas redes sociais como uma advogada das mulheres.

Ao longo da carreira, Wood analisava ações que "ninguém queria", como empresas de tecnologia wireless. Segundo ela contou em depoimentos, os papéis não eram atrativos para analistas ou porque pertenciam a empresas muito pequenas ou porque não se enquadravam nos portfólios tradicionais. Ao longo do tempo, acompanhando a evolução de empresas como as deste segmento, Wood resolveu apostar na inovação como uma forma, segundo ela, de dar um upside em um portfólio de investimentos.

Historicamente muitos investidores optam por investir em startups por meio de fundos de private equity, enquanto os mercados abertos, na visão de Wood, se tornaram muito passivos. Por causa disso, ela acredita que o valor de empresas inovadoras de capital aberto é ineficiente, e daí vem a sua preferência por ETFs ativos.

Sem esquecer da pressão do mercado por ESG, ela defende que seu processo de investimento é sustentável, já que as empresas que inclui na carteira de seus fundos podem resolver grandes problemas humanitários.

Fãs, mas também críticos

Há quem diga que Wood personifica a especulação das empresas de tecnologia nos últimos anos. Quem duvida de sua estratégia acreditando que as ações de tecnologia estão sobrevalorizadas aponta que seu sucesso no último ano é um mix de marketing e uma corrida de investidores por mais liquidez. Ou seja, não seria sustentável.

Wood nega uma eventual bolha no setor de tecnologia e reforça o objetivo de longo prazo de seu fundo.

Como investir

A estratégia da Ark é empacotada especialmente na forma de fundos de índice (ETFs), seis ativos e três passivos, distribuídos nos Estados Unidos e no Canadá. Em parceria com a gestora Nikko, suas estratégias tomam forma de fundos mútuos no Japão. Recentemente, a ARK também passou a distribuir fundos na Europa, Cingapura, Austrália e Nova Zelândia via UCITs.

Os fundos da Ark atualmente não são distribuídos no Brasil. Mas o investidor pode aplicar no fundo via corretoras americanas ou plataformas que têm foco em atender o investidor brasileiro.

No Brasil, um fundo que guarda alguma semelhança aos distribuídos pela ARK é o Constellation Inovação FIA BDR Nível, gerido por Florian Bartunek, diz Juliana Machado, especialista em fundos da EXAME Invest Pro.

"A gestora é conhecida por ter investido na Tesla quando muitos achavam o negócio duvidoso. E talvez o negócio realmente seja duvidoso do ponto de vista tradicional. A questão é que a empresa está na liderança em termos de tecnologia e inovação. O tema é muito forte no mundo, mas é um debate que só temos feito no Brasil em relação às fintechs na .”