Constellation lança fundo com empresas inovadoras. Entenda a estratégia

Em 2020, a palavra inovação se tornou quase uma premissa obrigatória para a sobrevivência, seja na busca por vacinas para enfrentar o avanço da pandemia, seja no desenvolvimento de soluções para a reinante forma de consumo das pessoas – à distância.

Uma transformação desse tamanho não poderia ficar distante dos gigantes, e uma das mais tradicionais gestoras do Brasil se lançou no tema: a Constellation Asset. Desde junho passado, está na praça o novo fundo da casa, dedicado às teses de inovação no país e no exterior, o Constellation Inovação FIA BDR Nível 1.

Quer conhecer os fundos mais recomendados para cada ? Leia a EXAME Research

Em geral, o assunto inovação automaticamente leva a pensar que se trata de um fundo voltado para o setor de tecnologia. Não é. O objetivo da Constellation é localizar as companhias que lideram o processo de desenvolvimento e transformação em seus setores.

A tecnologia é um caminho, mas não a finalidade em si: uma empresa varejista utiliza a tecnologia para ampliar sua presença digital, mas ainda é uma varejista; uma instituição financeira desenvolve aplicativos para garantir aos clientes comodidade para no mercado, mas ainda é uma empresa financeira.

Fruto da concentração na tese das “empresas do futuro”, um universo de aproximadamente 15 companhias, o fundo acumulou alta de 58% de junho até o último dia 28.

“Inovação tem uma sobreposição com tecnologia, mas não são a mesma coisa”, afirma Marcello Silva, sócio da Constellation e um dos membros do comitê de investimento da casa, que decide para onde vai o dinheiro. “É claro que você precisa de uma infraestrutura tecnológica para oferecer o seu produto, mas, quando olhamos para a história de várias empresas, a inovação foi no modelo de negócio. A tecnologia foi a ferramenta.”

A ideia de lançar um fundo temático nasceu como um subproduto de uma estratégia que já está no DNA da casa: a análise de empresas. No conceituado Constellation FIA, um fundo de com estratégia “long only” (apenas comprado) em ações, a decisão de investimento é tomada observando-se não só a empresa em si, mas suas concorrentes.

Daí que para decidir entrar no Magazine Luiza, por exemplo, gestores e analistas do fundo também se dedicam a analisar o Mercado Livre – mas são, por determinação do regulamento do fundo, limitados de investir na companhia, que é estrangeira.