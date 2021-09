Conta de luz mais cara; Afeganistão sem EUA e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Os americanos se foram: o que acontece agora no Afeganistão?

País amanhece pela primeira vez em vinte anos sem a presença americana; tropas de elite afegãs embarcarm com militares americanos e deixam no ar o futuro do país

Aneel deve anunciar reajuste na bandeira vermelha 2 nesta terça

Expectativa é que a cobrança extra passe para algo em torno de 14 reais a cada 100 kWh consumidos, aumento de cerca de 50%

hídrica faz na mas (ainda) está fora do PIB

Revisão para baixo de projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2022 ainda não contempla crise hídrica

“Não vai ter segundo turno entre Lula e Bolsonaro”, diz Eduardo Leite

Em entrevista exclusiva à EXAME, o governador do Rio Grande do Sul analisa a crise institucional do país, as eleições de 2022 e a repercussão de falar sobre sua sexualidade

Rede D’Or desiste da Alliar, SulAmerica, Engie e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais seguem em movimento de alta, apesar de maior inflação em uma década na Europa

Empresa de e-commerce agora quer ganhar o varejo físico. Por quê?

“Olhar para o físico agora é a nossa estratégia de negócios”, disse Leonardo Santos, da VTEX

Receita adia para 30 de setembro prazo de regularização do MEI

Receita Federal adiou para 30 de setembro prazo para que 1,8 milhão de microempreendedores individuais com tributos e obrigações em atraso regularizem sua situação

Vittia Fertilizantes retoma planos de IPO

Oferta havia sido suspensa por "volatilidade" e "condições adversas" do mercado

SulAmérica oferece R$ 485 mi por HB Saúde

Empresa do interior de São Paulo teve receita líquida de 300 milhões de reais no ano passado; aquisição marca a ampliação de modelo semi-verticalizado

Investimento de empresas em startups no Brasil chega a US$ 622 mi em 2021

Pesquisa mostra que cerca de 70% dos investimentos mapeados são para negócios em estágios iniciais

Yeltsin Jacques conquista 100º ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos

Brasileiro venceu os 1500 m da classe T11 e bateu o recorde mundial

Receita paga 4ª lote da restituição do Imposto de Renda 2021

O pagamento será feito para 3.819.743 contribuintes totalizando 5,1 bilhões de reais

Política e mundo

Em viagem à China, Kerry tentará negociar ação para reduzir poluentes

EUA e China são os dois maiores poluentes do mundo e oficial americano do clima acredita que só colaboração entre os países pode ajudar a alcançar metas ambientais

GSK e SK iniciam fase 3 de testes de vacina contra a covid-19

Os testes vão comparar a segurança e a geração de resposta imune da GBP510 com os da vacina de Oxford/AstraZeneca

Inflação ao consumidor na zona do euro vai a máxima em 10 anos

A inflação ao consumidor nos 19 países que compartilham o euro acelerou para 3% este mês

UE alcança meta de vacinar completamente 70% da população adulta

A marca significa que mais de 256 milhões de adultos na região completaram a imunização contra a covid

Como um simples contêiner parado explica a crise do comércio global

O contêiner está em um pátio de Xangai há meses, preso por tufões e surtos de covid que agravaram o enorme congestionamento na cadeia global de abastecimento

Enquanto você desligou…

Marie Kondo volta à Netflix organizando a vida além da casa

A série também mostra um pouco da vida pessoal de Marie. Seu marido e suas filhas aparecem nos episódios e provam que ali o método é praticado por todos

Quer comprar o iPhone 13? Saiba o possível preço e novidades do aparelho

Embora a Apple não tenha revelado nenhuma informação, rumores indicam que o iPhone 13 chega ao mercado em setembro de 2021

Ambev aposta em Spaten: puro malte de cervejaria alemã criada em 1.397

Com a cerveja Spaten, de Munique, a Ambev reforça a presença no mercado brasileiro de puro malte. Cerveja está disponível em diversas cidades do país

Agenda

Na Zona do Euro acontece a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de agosto, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“A felicidade não é algo pronto. Ela vem de suas próprias ” – Dalai Lama.

Abertura de mercado

RDOR3) desiste de aquisição da Alliar e Sulamerica (SULA11) quer comprar HB Saúde" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eKBgUsLF5mk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash