Cosan reporta lucro de R$942,4 mi no 2º tri; reduz investimento da Compass

O conglomerado de energia e logística Cosan teve líquido de 942,4 milhões de reais no segundo trimestre, forte crescimento ante os 101,9 milhões do mesmo período do ano passado, quando a empresa sofreu os efeitos da pandemia.

O Ebitda ajustado aumentou 89% na mesma comparação, para 2,8 bilhões de reais, segundo divulgação realizada na noite de sexta-feira.

As principais empresas da Cosan já haviam reportado resultados anteriormente na semana passada, com a Raízen (joint venture com Shell) registrando também fortes ganhos.

A Cosan informou ainda que a empresa de logística Rumo descontinuou seu guidance para o ano de 2021, em função da expectativa de redução da produção de milho para a safra atual.

Na empresa de gás e energia Compass, a companhia reduziu a expectativa de investimentos para o ano a uma faixa de 1,25 bilhão a 1,45 bilhão de reais, em razão do início de construção do Terminal de Regaseificação de São Paulo ter ocorrido após o planejado inicialmente, mantendo ainda as expectativas de projeções do Ebitda.

Pelo guidance anterior, a previsão de investimento era de 1,5 bilhão a 1,7 bilhão de reais.