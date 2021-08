Dona das marcas Risqué, Bozzano e Monange pede registro para IPO

A norte-americana Coty pediu autorização para uma oferta inicial de (IPO, na sigla em inglês) de suas operações no Brasil para apoiar o crescimento da fabricante de cosméticos no país, segundo comunicado nesta quinta-feira.

"Se a oferta for bem-sucedida, isso também ajudará a avançar a agenda de desalavancagem da Coty", afirmou a companhia, acrescentando que pretende permanecer como acionista controladora da afiliada brasileira.

De acordo com o prospecto preliminar disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Bank of America, Itaú BBA e Santander Brasil serão os coordenadores do IPO, que contempla ofertas primária e secundária.

A companhia afirma ser uma das quatro maiores indústrias de beleza e cuidados pessoais de varejo no Brasil em participação, operando nas 9 das 10 principais categorias de beleza e cuidados pessoais.

Nos seis primeiros meses de 2021, a receita cresceu 15,2% versus o mesmo período do ano anterior, para 605 milhões de reais, com margem Ebitda ajustada de 19,2%, ante 19,1% no primeiro semestre do ano passado.