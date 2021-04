CPI da Covid no Senado; Anvisa não autoriza Sputnik V e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (27) para começar o dia bem informado:

No radar: produção da Petrobras, CPI da Covid e o que mais move o mercado

Índices internacionais seguem de lado, enquanto investidores analisam últimos balanços do 1º tri; no Brasil, mercado avalia resultado da Vale

Cinco pontos da CPI da Covid-19 que mexerão com o país — e com o mercado

Comissão inicia os trabalhos nesta terça-feira, 27, com a eleição de presidente e vice-presidente e a designação do relator

CPI da Covid: conheça os documentos que vão nortear a investigação

Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal já reuniram informações sobre a atuação do Ministério da Saúde na pandemia de Covid-19

Anvisa não autoriza importação da vacina russa Sputnik V

Até o momento 14 estados enviaram pedidos de importação da vacina Sputnik para a Anvisa. O Ministério da Saúde comprou 10 milhões de doses

Hering: Arezzo sai à francesa após prêmio de 100% do Grupo Soma

Operação fabril da Hering, com malharia em Blumenau, é diferencial que tornou negócio especialmente atrativo para Grupo Soma e para Arezzo

Após IPO, Espaçolaser foca em expansão e quer mais clientes da classe D

Em entrevista exclusiva à EXAME, o presidente da Espaçolaser, Paulo Morais, fala sobre a vida pós-IPO, plano de expansão e inauguração da 600ª unidade, localizada em Heliópolis, São Paulo

Igreja Metodista se blinda após faculdade pedir proteção contra credores

Justiça do RS determinou que entidade religiosa não seja afetada pelo processo prévio de recuperação judicial do Grupo Educação Metodista

Plant based: 'Queremos é democratizar', diz diretor executivo da Seara

Com liderança nos hambúrgueres vegetarianos, marca prevê crescimento de até 250% do segmento por ano

Carlos Nobre: nova economia na Amazônia também precisa de capital privado

Cientista avaliou papel de empresas e investidores na promoção de um novo modelo econômico no principal bioma do mundo. Para ele, corporações são resposta para tirar bioempreendedores do chamado "vale da morte"

Tishman Speyer lança seu primeiro fundo imobiliário no Brasil

Primeiro imóvel a integrar a carteira do fundo será o edifício-sede da DuPont, em Alphaville

Tivit compra startup DevApi, em aquecido mercado de tecnologia

Compra é parte de plano da Tivit de 400 milhões de reais em aquisições até 2025; companhia quer adquirir até 10 startups em 2021

Amaro cria Dia do Trabalho Invisível para mostrar dupla jornada da mulher

Varejista Amaro quer propor mudanças na sociedade para diminuir a carga de trabalho invisível das mulheres. Empresa lança site, conteúdo, desconto em orientação psicológica e mais

Pacheco diz que indicação de relator cabe ao presidente da CPI da Covid

Nesta segunda, véspera da instalação da CPI, a Justiça Federal do Distrito Federal acolheu uma ação popular protocolada pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) e resolveu impedir a possibilidade de Renan assumir a relatoria da comissão

Brasil supera 29,5 milhões de vacinados contra covid, 13,9% da população

Em termos proporcionais, o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou sua população, enquanto Rondônia é o estado que apresenta menor percentual

Bolsonaro encaminha ao Congresso anexos a acordo entre Brasil e EUA

Segundo o Palácio do Planalto, objetivo é expandir o comércio e fortalecer as relações econômicas entre o Brasil e os Estados Unidos

Consumidores esperam inflação de 5,6% em 12 meses a partir de abril

O resultado foi o mais elevado desde outubro de 2018. Alta é sustentada pela trajetória de alta dos preços de alimentos e bebidas

Índia poderia crescer 12% no ano, mas nova onda da covid mudou os planos

Além de ter sobrecarregado hospitais e crematórios da Índia, o novo surto da covid-19 também abalou a confiança do consumidor em uma economia que apenas começava a se recuperar da recessão

Fiji teme 'tsunami' de casos de covid após detecção da variante indiana

Fiji, que adotou medidas rígidas de isolamento e controles de fronteira, registra apenas 109 casos e duas mortes em uma população de 930.000 habitantes

Parlamento europeu vota acordo comercial UE-Reino Unido nesta terça

O Parlamento Europeu votará o tratado comercial pós-Brexit depois que líderes políticos recuaram sob a ameaça de não ratificar o acordo devido a mudanças britânicas nos acordos comerciais da Irlanda do Norte

Nubank está preparando IPO nos EUA, dizem fontes

A listagem será uma das maiores de uma companhia sul-americana nos últimos anos

da Vale dispara no 1º tri, com "folga" nas despesas de Brumadinho

No quarto trimestre de 2020, impacto de pagamentos a de compensação do acidente manteve lucro em patamares baixos

Justiça proíbe que Renan Calheiros seja nomeado relator da CPI da Covid

Em decisão, o juiz Charles Renaud Frazão de Moraes atendeu ao pedido da deputada Carla Zambelli, aliada de Bolsonaro, para barrar a escolha do senador para o cargo

40 dicas de presente diferentes para surpreender no Dia das Mães

No sábado, 9 de maio, é o Dia das Mães 2020; EXAME preparou quarenta dicas, para todos os bolsos, de presentes para a pessoa mais importante das nossas vidas

No Brasil, será divulgado o IPCA-15 referente a março, conhecido por ser uma prévia da inflação oficial.

“Um dia é preciso parar de sonhar, tirar os planos da gaveta e, de algum modo, começar” -- Amyr Klink.

