CPI ouve sócio da VTCLog, primeiro filme no espaço e tudo para ler hoje

Retomada das techs, Eletromídia compra NoAlvo e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais se recuperam de últimas perdas, enquanto investidores monitoram dados de inflação e crescimento

CPI ouve sócio da VTCLog sobre contrato com Ministério da Saúde

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli concedeu habeas corpus a Nonato, para que ele possa ficar em silêncio na CPI se entender que as respostas poderiam gerar provas contra si

Rússia envia atriz e diretor à ISS para primeiro filme no espaço

A espaçonave Soyuz MS-19 entrou em órbita às 6h da manhã no horário de Brasília e tem previsão de acoplamento para 9h12

Ex-funcionária que denunciou Facebook depõe ao Congresso dos EUA

Legisladores devem perguntar a Frances Haugen mais informações sobre práticas dentro da empresa e denúncias que ela tornou públicas recentemente

global de energia pode agravar seca histórica na América do Sul

Mudanças climáticas interferem à medida que secas prolongadas e cada vez piores atingem a região, tornando a energia hidrelétrica cada vez menos confiável

A visão de Esteves sobre , , alavancagem e até criptos

Sócio sênior do BTG Pactual participou do painel de abertura do BTG Invest Talks com o CEO do banco, Roberto Sallouti, e falaram de características comuns a bons investidores e responsabilidade social

Com a piora do mercado, é hora de reduzir o risco das carteiras?

Diante de novo cenário incerto, gestores optam por um modo de cautela com , enquanto a renda fixa vai ganhando mais espaço nas carteiras

Renda fixa com prazo acima de 5 anos? Para analistas, risco não compensa

Escalada da inflação e dos juros não tem previsão para acabar, e cenário de eleições presidenciais em 2022 deve tornar o cenário para a renda fixa mais volátil

Grupo imobiliário chinês Fantasia não cumpre o pagamento de dívida

A situação do grupo Fantasia Holdings aumentou a preocupação com o setor imobiliário da China, em um momento de tensão com a crise na empresa Evergrande

Listo: fintech de pagamentos capta R$ 400 mi de olho nas PMEs

Em sua terceira captação via FIDC, a empresa busca combustível para seguir crescendo entre as pequenas e médias empresas

Dia da Pequena Empresa: 7 dados para entender o empreendedorismo no Brasil

Nesta terça-feira, 4, é comemorado o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa; veja curiosidades sobre o cenário empreendedor no país

Nobel de Física: cientistas simulam clima da Terra com modelos matemáticos

O japonês Syukuro Manabe e o alemão Klauss Hasselman compartilharam metade do prêmio; a outra metade do foi para o italiano Giorgio Parisi

Na COP26, agronegócio cobra regras claras para mercado de carbono

Confederação Nacional da Agricultura vai pedir o reconhecimento de ações antecipadas para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa durante as negociações

Não existe planeta suficiente para compensar todas as emissões, diz PwC

A gigante de auditoria, que acaba de validar seu plano net zero no SBTi, alerta que todas as empresas terão de reduzir suas pegadas de carbono de alguma maneira

Política e mundo

Deputados fazem audiência com os mais afetados pela PEC dos Precatórios

O texto enviado ao Congresso pelo Executivo muda as regras para o pagamento de precatórios - dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais

Concessionária do Galeão mira privatização do Santos Dumont

Empresa estaria buscando investidor estrangeiro para disputar o leilão previsto para 2022. Aeroporto internacional nunca alcançou a metas desde a concessão

Enquanto você desligou…

Gargalos logísticos globais colocam em risco entregas de Natal

No início do ano, a esperança era de que os gargalos que bloquearam as cadeias de suprimentos globais em 2020 já estivessem praticamente eliminados. No entanto, os problemas só pioraram

Aos 81 anos, ele escala montanhas e arrecada dinheiro para caridade; veja

Nick Gardner começou a escalar montanhas com mais de 900 metros após piora da esposa, que tem osteoporose e Alzheimer; meta é completar todas as 282 em 1.200 dias

Goldman alerta sobre risco de 'dívida oculta' da China de US$ 8,2 tri

Dívida para financiamento de governos locais salta mais de 40% desde 2013 e já representa o equivalente a mais da metade do PIB chinês

Agenda

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro e Brasil será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de setembro, que libera os dados da produção industrial no mês de maio, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

No Brasil, também saem os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos no país.

Os Estados Unidos divulgam os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país.

Na China, será feriado nacional.

Por fim, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Definir um objetivo é o ponto de partida de toda a realização” – W. Clement Stone.

