Credit recomenda Burger King: 'hambúrguer digital' tem forte avanço

Os resultados do quarto trimestre divulgados pelo Burger King (BKBR3) na noite de quinta-feira, 25, mostraram que a rede de fast food no Brasil tem feito avanços importantes nas vendas por seus canais digitais: delivery, celular e totem. É o que destacam analistas do Credit Suisse em relatório a clientes.

As vendas digitais avançaram 142% de outubro a dezembro na comparação anual; e 26% em relação ao terceiro trimestre. O principal canal responsável pelo desempenho foi o delivery, com alta de 148% no ano a ano.

Diante de tal desempenho, 1 em cada 5 reais em receita do Burger King foi originado em canais digitais no quarto trimestre (21,4% do total).

Os analistas do Credit Suisse mantiveram a recomendação de compra -- "outperform" -- para as da rede de fast food, com o preço-alvo em 13 reais (era de 14 reais anteriormente). Isso implica um potencial de alta de 35,7% em relação à cotação de fechamento da quinta-feira, de 9,58 reais.

Apesar da manutenção da recomendação, os analistas reduziram em 3,5% as estimativas para o Ebitda (a geração de caixa operacional) em 2021/2022, citando os resultados do quarto trimestre e um "primeiro trimestre mais difícil em 2021". Os riscos para a empresa e o cenário: competição, gastos dos consumidores e os preços da carne.