Crédito privado: como a Exes quer disseminar o produto para o investidor

Artur Carneiro diz que acreditar que a compreensão das características de produtos de crédito privado é um processo necessário no ambiente de juros baixos. "Na nossa leitura, existe pouco conhecimento por parte dos investidores no que eles estão alocando. Você pergunta para um investidor pessoa física o que comprou e ele responde: ‘ e .’ Daí você pergunta CRI e CRA do quê? E ele não sabe responder”, exemplifica.

“A pessoa acha que o produto é o ativo final e não entende o risco, que pode estar investindo em um CRI de uma empresa na como a brMalls ou de uma empresa da qual nunca ouviu falar", completa. Ele se mostra otimista, no entanto, com esse processo.

"Eu acho que o aprendizado do investidor e do mercado tem surpreendido positivamente. Os juros tão baixos fizeram acender uma luz vermelha em quase todo tipo de investidor, que começa a buscar alternativas", afirma.

Gestoras especializadas

Licarião e Carneiro dizem que o mercado começa a ser explorado fora dos bancos diante das oportunidades de oferta para um público mais abrangente. "Estão surgindo algumas gestoras com profissionais qualificados que vêm já com a cultura de carteira proprietária de banco", diz Carneiro. Ele explica que as operações em geral ficaram muito concentradas em emissões de grandes empresas, que funcionam com outra dinâmica.

"Um investidor que compra o ‘risco Vale’ não vai ter problema: o fluxo de caixa dela é gigantesco, a capacidade de acesso a mercado é monstruosa, há boa governança e milhares de pessoas no mundo inteiro cobrindo a empresa e buscando alguma coisa que possa acontecer com ela e mexer com as e os papeis", exemplifica Carneiro.

"Na hora em que vamos para o crédito tradicional que os bancos fazem, foge-se um pouco dessa capilaridade, dessa transparência e desse acesso tão amplo a informação. É preciso que o mercado desenvolva uma cultura e um desenho voltado para fazer essa análise. E que aprenda a saber como agir em caso de estresse", afirma Licarião.

Cuidados para o investidor

A partir da experiência no mercado, os sócios da Exes dizem que um ponto fundamental do processo de aprendizado é entender como funciona a liquidez dos ativos de crédito privado. No auge da provocada pela pandemia, no ano passado, investidores correram para resgatar recursos em fundos de crédito privado com liquidez diária, o que obrigou gestores a vender papeis em carteira a qualquer , realizando perdas no pior momento.

"Foi um processo de amadurecimento do mercado local. Investidores e gestores tiveram que entender que o mercado não é líquido. Não houve casas perdendo rentabilidade por causa de default", diz Carneiro. "Foi um episódio com gestores que tinham carteiras mal dimensionadas em termos de prazos de resgate ou com obrigação de liquidez muito rápida em um momento em que ninguém tinha interesse em comprar."

"Havia uma expectativa errada sobre a liquidez dos ativos. Acho que o mercado amadureceu e os investidores vão aceitar um pouco menos de liquidez, prazos de resgate mais longos, para que o cenário não os obrigue a aceitar perdas", completa.