As melhores ações para investir com a economia crescendo mais

O otimismo com a economia brasileira tem ganhado tração no mercado. Bancos, corretoras e consultorias começam a revisar a projeção para o crescimento do PIB neste ano. Grandes e médias empresas estão reportando resultados acima das expectativas.

A mediana das estimativas do mercado financeiro para a expansão do PIB em 2021 sobe há cinco semanas consecutivas: passou de 3,04% em meados de abril para 3,52% no último boletim Focus. O maior banco do país, o Itaú Unibanco (ITUB4), revisou na semana que passou de 4% para 5% a projeção para o crescimento do país neste ano.

A Necton Investimentos, por sua vez, ampliou de 3% para 3,8% a expectativa para a alta do PIB neste ano. "Os dados recentes da economia brasileira, o ritmo atual de vacinação e a disposição recente do governo em animar a economia de maneira mais forte nos levaram a revisar a nossa projeção", disse André Perfeito, sócio e economista-chefe da Necton.

Na BR Finance, boutique de investimentos focada em processos de M&A (fusões & aquisições), a previsão de crescimento para o PIB brasileiro em 2021 é ainda maior e chega a 6%. “O Brasil vai sair da pandemia melhor do que entrou”, afirma Osias Brito, fundador da BR Finance.

Gesner Oliveira, sócio da GO Associados e professor da FGV-SP, acredita que o Brasil irá crescer menos de 6%, mas não esconde o otimismo com a economia local. “Se a situação melhorar minimamente, haverá um boom de consumo.”

Segundo o economista, o ciclo das commodities favorável às exportações brasileiras e a adaptação ao isolamento social contribuem para o crescimento. Mas a intensidade do ritmo de vacinação deve ser uma peça-chave nessa equação.

“Com a metade da população vacinada no terceiro trimestre, teremos um Natal bem mais forte. A propensão do brasileiro ao consumo está muito mais para gastar do que para poupar, ainda que isso venha se alterando.”

e setores

Com a maior circulação de pessoas esperada para o segundo semestre, investidores começaram a aumentar as suas apostas em ações de empresas ligadas ao consumo em lojas físicas. Somente neste mês, as ações da Lojas Renner (LREN3) e da Hering (HGTX3) subiram 20% cada uma, enquanto as da Marisa (AMAR3), 33%.

Apesar do bom desempenho já registrado em maio, o setor ainda ainda reserva um grande potencial de alta. Isso é o que diz Jerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de ações, derivativos e distribuição do BTG Pactual digital (do mesmo grupo que controla a EXAME).

“Há um consumo reprimido que deve vir forte no segundo semestre, com Natal e festividades. A ação da Renner é a nossa favorita do setor”, diz Zanlorenzi.

No fim de abril, a Renner levantou 4 bilhões de reais para se preparar para aquisições. Com a pandemia afetando a receita de diversas varejistas, gigantes do setor têm visto o momento como oportunidade de consolidação. Até agora, a maior negociação foi a da compra da Hering pelo Grupo Soma (SOMA3) em negócio de 5 bilhões de reais.

Segundo Brito, da BR Finance, o movimento de consolidação deve aumentar ainda mais o valor das empresas. “Quando isso ocorre, o modelo que foi melhor vai ser adaptado para o que foi pior. No caso, o Soma fez muito bem o processo de digitalização, enquanto a Hering ficou para trás. Haverá a transposição de tecnologia e conhecimento.”

Mas é no setor de shoppings centers que Thomás Gibertoni, analista da Portofino Multi Family Office, avalia que estão as melhores oportunidades com a retomada da economia doméstica. Na , as ações de Iguatemi (IGTA3) e BrMalls (BRML3) foram destaque em maio, com altas de mais de 15% cada uma. “O rali deve continuar. Os preços ainda estão bastante atrativos”, comenta.

Para Brito, a maior expectativa está sobre os papéis de empresas relacionados ao turismo, como Azul (AZUL4), GOL (GOLL4) e CVC (CVCB3). Além de estarem relacionadas ao poder de compra dos brasileiros e à reabertura da economia, essas empresas, segundo ele, devem se beneficiar do efeito psicológico causado pela pandemia.

“As pessoas estavam reclusas, o que aumenta o desejo de viajar. As vacinas aumentam a confiança da população em se expor. Nos Estados Unidos, os voos domésticos já estão lotados.”