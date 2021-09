Crise hídrica até 2022; vagas de estágio e trainee e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (6) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ato de 7 de setembro, nova carteira do e o que move os mercados

Investidores ficam atentos ao cenário político nacional em dia de bolsas fechadas nos Estados Unidos

hídrica não vai se resolver até abril de 2022, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, diz que discute problema com Bolsonaro desde outubro do ano passado

Com US$ 80 milhões da Tiger, startup espanhola Factorial chega ao Brasil

Fundada em Barcelona em 2016, a empresa de software ajuda companhias como KFC e Booking.com com a gestão de pessoas

Estágio e trainee: Ambev, Fini, Kraft Heinz e mais empresas com vagas

Confira as oportunidades com inscrições abertas para estudantes e recém-formados em grandes empresas

Brisanet traz investimento de impacto para a B3

José Roberto Nogueira, fundador da operadora, só teve luz elétrica aos 13 anos. Hoje, sua empresa de tecnologia vale mais de 5 bilhões de reais

Seguradoras recorrem a startups contra efeitos da mudança climática

Incêndios, enchentes, secas... os efeitos do aquecimento global estão aí e já causam prejuízos mundo afora. Como calcular esses custos? Seguradoras nos EUA estão apelando às startups para ter alguma segurança nessas horas

Boletim Focus aumenta projeção do IPCA para 7,58% em 2021

Nos 12 meses até julho, a inflação acumulou alta de 8,99%, e o levantamento semanal aumentou a expectativa de avanço do IPCA

Novas no Ibovespa podem ajudar a diversificar o índice, diz analista

Atualização da carteira entra em vigor hoje e índice passa a ser composto por 91 papéis

Tudo o que você precisa saber sobre a suspensão de doses da Coronavac

A Anvisa anunciou neste fim de semana que mais de 12 milhões de doses da vacina contra covid-19 Coronavac. Entenda

3ª dose da Coronavac reverte queda de anticorpos contra Delta, diz estudo

O estudo vem em meio a preocupações sobre a eficácia da vacina chinesa, que no Brasil é envasada pelo Instituto Butantan, contra a Delta

15 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Ambev leva projeto de acesso à água para pessoas da grande SP

Inicialmente, projeto da Ambev beneficia mais de 24 mil pessoas da região Leste da capital Paulista e do Alto Tietê, nas cidades de Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Salesópolis e Suzano

Política e mundo

Com conta de luz mais cara, consumidores procuram formas de economizar

Confira dicas de como economizar no consumo de energia elétrica

Cidade de SP começa vacinar idosos acima de 90 anos com a 3ª dose

Serão chamados os idosos que foram vacinados há, pelo menos, seis meses com as duas doses ou dose única

Saiba como fica o rodízio de veículos em São Paulo nesta segunda

Apenas o rodízio de veículos pesados (caminhões) será mantido. Confira as placas

Dia da Independência: veja o que abre e o que fecha no RJ durante feriado

Setores têm funcionamento diferenciado nesta segunda e terça-feira. Veja as mudanças

Talibã reivindica controle do último foco de resistência no Afeganistão

O vale de Panjshir é famoso por ter resistido à ocupação soviética e ao primeiro governo Talibã (1996-2001)

Nova Zelândia vai suspender confinamento por covid — exceto em Auckland

Quase três milhões de pessoas não serão mais obrigados a permanecer em casa. As escolas retomarão as aulas após três semanas paradas

Enquanto você desligou…

Anvisa em campo: entenda a suspensão do jogo entre Argentina e Brasil

Cinco minutos após começar o jogo entre Brasil e Argentina, agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para parar a partida

Covid-19: Brasil tem domingo com menor número de mortes em 2021

Foram contabilizados 12.915 novos casos de infecção por coronavírus, com o total no país avançando para 20.890.779

Evento gratuito oferece bolsas de estudo e guia para morar no Canadá

Além do evento gratuito, a agência vai promover dois workshops com recrutadora de Toronto e especialistas em imigração

Empresas do Cubo Itaú abrem mais de 1.500 vagas de emprego

A empresa CI&T tem 250 vagas abertas com possibilidade de home office; Itaú, everis e startups do Cubo Itaú também estão contratando

Agenda

Nesta segunda-feira (6), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil. A China divulga os números da balança comercial, com os valores de exportações e importações do país.

Os Estados Unidos comemoram o Dia do Trabalho, feriado nacional.

Frase do dia

"Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum" – Jim Rohn.

Abertura de mercado