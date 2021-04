Crise na Índia afeta o Brasil?; reunião da Petrobras e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (28) para começar o dia bem informado:

No radar: Fed, Caged, Santander, Weg e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais operam estáveis pela manhã, com investidores à espera de Jerome Powell

Conselho da Petrobras se reúne nesta quarta após renúncia inesperada

Marcelo Gasparino renunciou ao cargo para o qual foi eleito no início do mês. Uma nova assembleia de acionistas pode ser convocada

na Índia vai afetar os prazos de vacinação no Brasil

Com disparada recorde de casos de covid-19, o governo indiano tende a reter a produção de vacinas para abastecer o mercado interno

Beyond Meat e Impossible Foods travam guerra da carne à base de vegetais

Líderes nos Estados Unidos, as duas empresas disputam um mercado em ascensão de carnes artificiais, tomando espaço uma da outra e reduzindo preços

Spotify continua a crescer e aumenta número de assinantes em 21%

Empresa citou alta acima do esperado no faturamento publicitário e reconheceu que podcasts, como Joe Rogan Experience, superaram expectativas

De R$ 900 mi a R$ 5 bi: a retomada da CVC após sua maior crise

A maior operadora de turismo do país passou por uma crise de confiança no mercado e hoje, após reestruturação, diz estar pronta para retomada do turismo

Caixa Seguridade levanta R$ 5 bilhões em IPO

Oferta pública inicial foi a segunda maior do ano, atrás apenas da realizada pela CSN Mineração

gerencial do Santander cresce 4,1% no 1º tri e supera R$ 4 bilhões

O patrimônio líquido avançou 7,4% e alcançou R$ 77,763 bilhões no primeiro trimestre

Lamborghini com fábrica no Brasil? Não é bem isso... entenda essa história

Divisão latino-americana prometeu investimentos no país, como também fez com Argentina, Uruguai e Paraguai

Warren recebe aporte de R$ 300 mi de investidores de Nubank e Robinhood

Fintech que atua como e gestora, criada em Porto Alegre em 2017, chega a R$ 5 bilhões em ativos sob gestão e planeja dobrar o valor até o fim do ano

Ford elétrica: o plano da montadora para criar linha própria de baterias

Na sombra da empreitada está um fornecedor que roubou patentes, foi processado e comprometeu a linha de produção de elétricos da fabricante centenária

WEG aprova desdobramento de

Negociada a 74,02 reais, das ações da companhia supera em 123% a média dos papéis que compõem o

Além da gestão, Omie quer ser agora startup de educação e finanças

Startup de software para gestão de PMEs anunciou uma mudança de marca que objetiva mostrar novo posicionamento de incentivo ao desenvolvimento de empresas

Política e mundo

China responde, Guedes se desculpa: entenda a nova polêmica das vacinas

Guedes reconheceu ter usado uma "imagem infeliz" quando disse que o coronavírus havia sido inventado pela China e que a vacina dos Estados Unidos é mais efetiva

Donos da Samsung devem pagar mais de US$ 10,8 bi de imposto sobre herança

Lee Kun-hee, que liderou o crescimento global da Samsung, era o homem mais rico da Coreia do Sul e deixou um patrimônio avaliado em US $19,8 bilhões

Enquanto você desligou…

Senado aprova PL que obriga motorista bêbado a ressarcir o SUS

A proposta, agora, deve seguir para a Câmara dos Deputados

Com obras retomadas, Linha 6 do metrô de SP tem 300 vagas de emprego

Oportunidades são para diferentes áreas e funções e estão todas localizadas na cidade de São Paulo

Bolsonaro assina prorrogação do programa de redução de jornada

Ministério da Economia deve destinar 10 bilhões de reais ao benefício; empresas se comprometem em não demitir e governo paga parte dos salários que forem reduzidos

Perfume fora de linha é fabricado para homenagear mãe que perdeu o filho

“Esse perfume tem cheiro de mãe", dizia Alexandre Terra, morto pela covid-19, à sua mãe, Wanda. O perfume, fora de linha, voltou a ser feito para homenagear a senhora

Google revela qual o produto para casa mais desejado pelos brasileiros

Pesquisa mostra que o volume de pesquisa por lava-louças aumentou 95% em 2020

Agenda

Nesta quarta-feira (28), é divulgado no Brasil o Caged do mês de março. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Também acontece o primeiro discurso do presidente americano Joe Biden, em uma sessão conjunta do Congresso. O Capitólio está em estado de alerta elevado, tendo em mente o ataque de apoiadores de seu antecessor, Donald Trump, ao edifício no dia 6 de janeiro. Ainda há projeções econômicas feitas pelo Fomc, com declarações de membros do órgão.

Por fim, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, fará um pronunciamento. Como chefe da entidade, responsável por definir as taxas de juros, ela tem grande influência sobre o valor do euro. Os investidores acompanham seus pronunciamentos de perto, pois costumam fornecer indicações sobre futuras mudanças na política monetária e nas taxas de juros.

Frase do dia

“Você deve pensar grande e começar pequeno” -- Carlos ‘Wizard’ Martins.

