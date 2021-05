Dados de inflação podem fazer Fed rever política de juros, diz Laatus

O Estados Unidos divulgam nesta quarta-feira, 12, seu principal indicador de inflação, o índice de ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e as expectativas para o resultado estão altas no mercado.

De acordo com estimativas de economistas americanos, o CPI mensal deve apresentar alta de 0,2%, enquanto o anual deve subir de 2,6% para 3,6%. A forte alta anual é esperada tendo em vista que a deflação de 0,8% de abril do ano passado será deixada de fora do cálculo do acumulado de 12 meses.

De acordo com o estrategista-chefe e sócio-proprietário do Grupo Laatus, Jefferson Laatus, dados abaixo do esperado devem fazer o mercado reagir positivamente, com bolsas em alta e o dólar em queda. O contrário, diz ele, deve acontecer se a inflação americana superar as expectativas.

"Estamos em uma fase em que o bom é ruim. Em teoria, a inflação é devido ao crescimento. Mas dados de inflação mais fortes vão fazer com que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) acelere a sua política de cortes de estímulo e também repense sua paciência", disse Laatus na Abertura de Mercado desta quarta.

"O mercado está muito de olho nessa questão da inflação, principalmente para saber como será a reação do banco central americano em cima desses fatores, com uma possível aceleração na política de corte de estímulos e alta de juros. Só a fala do Jerome Powell (presidente do Fed) de que será paciente [com a inflação] já não acalma o mercado", afirmou.