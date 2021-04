'Day trade é a porta de entrada do mercado, não a final', diz Jefferson Laatus

Os três pilares de um trader

Para Laatus, um bom trader é formado por três requisitos principais. O primeiro e mais importante é o de “contexto”. “Tem que saber tudo que está acontecendo o tempo todo, seja na economia, seja na política ou geopolítica. E é preciso saber interpretar o que está acontecendo no mercado e tirar proveito disso. Esse conhecimento é a base para dar certo no day trade -- entender o movimento do mercado.”

O segundo pilar é o da disciplina. “Tem que gerenciar os risco e ser frio na hora de operar, mas também saber reconhecer os erros.”

A técnica, diz ele, é somente o último pilar. “Se não dominar os dois primeiros pilares, pode ser muito bom na técnica que nunca vai ganhar dinheiro no mercado. Infelizmente, o pessoal começa pela ponta contrária, acham que o técnico vai resolver tudo no mercado -- e não vai.”

Trader raiz

Embora considere a questão psicológica um dos dois primeiro pilares para o sucesso no mercado, Laatus não acredita que terceirizar a função para um robô pré-programado e altamente disciplinado seja uma boa estratégia.

“O mercado é muito dinâmico e muda o tempo todo. Ganhar dinheiro com um robô barato é praticamente impossível. Automatizar operações pode funcionar por um período, mas se o mercado mudou o robô para de funcionar. Então não faz sentido utilizar estratégias automatizadas."

Dólar em queda

Especialista em operar dólar por meio da estratégia de tape reading, que envolve a análise de fluxos de mercado, Laatus também faz operações de médio e longo prazo na de acordo com suas expectativas, o real deve ganhar força com a esperada alta de juros no Brasil.

“A retirada do forward guidance deixou aberta a possibilidade de alta de juros. Só isso foi suficiente para o dólar cair 3%. Isso mostra que o mercado, claramente, vai começar a precificar positivamente o real quando os juros começarem a subir”, avalia. O forward guidance é um instrumento que o Banco Central utilizou para sinalizar a manutenção dos juros no médio prazo.

“Isso porque investir em renda fixa no ficar interessante para operações de carry trade, com o investidor tirando dinheiro dos EUA a 0,25% de juros e colocando a 3% no Brasil.”

Ações preferid

Embora veja a possibilidade de valorização do real, Laatus teme que a possibilidade de o governo estourar o teto de gastos neste ano cause efeitos catastróficos no mercado. “Se romper o teto, mostra que o país não tem responsabilidade com o fiscal e o Tesouro começa a ter dificuldade para se financiar. Nesse caso, teríamos um Ibovespa volta em exagero -- para baixo da casa dos 100.000 pontos."

Apesar de ver com cautela esse cenário, Laatus diz que mantém algumas posições na bolsa visando rizonte mais longo que o de apenas um dia. Em sua carteira estão papéis de bancos, por considerar um dos mais sólidos setores da economia brasileira, e da Vale. “É uma empresa boa e a recuperação global deve exigir maior demanda por aço."

Mas seu maior otimismo são as ações de empresas que mais sofreram com a pandemia. "Hotelaria, aviação e turismo são excelentes apostas de médio e longo prazo. Quando a circulação voltar ao normal, essas ações vão subir com muito mais força que o restante do mercado”, afirma.