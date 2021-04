De R$ 900 mi a R$ 5 bi: a retomada da CVC após sua maior crise

O ano de 2020 foi assustador para as empresas do setor de turismo. Em meio à pandemia, tentar sobreviver já era um desafio. Para a CVC (CVCB3) a batalha foi ainda maior. Com problemas de gestão, a maior e mais conhecida operadora de turismo do país precisava recuperar a confiança de acionistas e credores.

Quer saber qual o setor mais quente da ? Assine a EXAME Invest Pro e descubra

Com a divulgação de balanços atrasados, erros contábeis no valor de 362 milhões de reais, saídas de conselheiros e de grandes acionistas do grupo, a empresa chegou a valer 900 milhões de reais. No auge da , os papéis da companhia chegaram a ser negociados por seis reais na bolsa brasileira. Hoje, o valor de mercado da CVC é de quase 5 bilhões de reais. Em 12 meses, as acumulam valorização de 112%; somente neste ano, a alta é de 20%.

A empresa divulga o resultado do primeiro trimestre no dia 14 de maio e espera dar continuidade à recuperação dos negócios.

Um dos responsáveis pela retomada da CVC Corp foi Leonel Andrade, presidente da companhia. Há um ano no cargo, ele chegou em um momento de "olho do furacão" com a missão de tentar reestruturar a empresa.

“2020 foi um ano muito duro para a CVC. Perdemos a credibilidade com órgãos reguladores e investidores. Tínhamos dívidas, mas não eram altas. Com a pandemia, ficou forte e ninguém queria fazer a reestruturação. O medo era que a empresa não sobrevivesse. Isso refletiu nas ações. Era uma tempestade perfeita” disse Andrade em entrevista à EXAME Invest.