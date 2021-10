Desemprego nos EUA, listagem da Getnet, Rede D’Or e o que move o mercado

As bolsas internacionais operam em queda na manhã desta quarta-feira, 6, com o predomínio da aversão ao risco antes da divulgação de dados do mercado de trabalho americano.

Com preocupações sobre a alta da inflação e a desaceleração econômica, os principais índices do mercado europeu chegam a cair mais de 2%, após números de vendas do varejo, divulgados nesta manhã, terem saído abaixo das expectativas na Zona do Euro.

Nos Estados Unidos, o índice de tecnologia Nasdaq volta a ter o pior desempenho no mercado de futuros em relação ao S&P 500 e ao Dow Jones, tendo no radar a redução de políticas de estímulos por parte do Federal Reserve.

Investidores ainda esperam pela divulgação do Instituto ADP sobre a variação de empregos privados no país, prevista para às 9h15.. O dado serve como uma “prévia do payroll”, o relatório oficial de empregos não agrícolas, que será divulgado nesta sexta-feira, 8, junto com a taxa de desemprego americana.

Para a divulgação desta quarta, o consenso é de que tenham sido criados 428.000 empregos privados, em setembro. Um número abaixo do esperado pode aumentar as preocupações sobre a retomada econômica, mas caso saia muito acima da expectativa poderá levar o mercado a precificar um aperto monetário mais duro.

No Brasil, as atenções devem se voltar para o indicador de vendas do varejo referente ao mês de agosto. A estimativa é de alta mensal de 0,7% e de 2% em relação ao mesmo período do ano passado.

Getnet a caminho

O Santander (SANB11) obteve as autorizações necessárias para a emissão de da GetNet na B3 e para registrar os papéis no mercado americano em forma de ADRs. Segundo fato relevante, os investidores que tiverem ações do Santander no próximo dia 15 receberão 1 unit da Getnet (GETT11) para cada 4 que tiverem do banco. A estreia dos papéis da Getnet na B3 está prevista para o dia 18.

Mais um na Rede

Com planos de expansão a todo vapor, a Rede D’Or (RDOR3) acertou a compra do Hospital Aeroporto. O valor de firma considerado na operação foi de 230 milhões de reais, sendo que, deste valor, será deduzido o endividamento líquido. O Ebitda do Hospital Aeroporto previsto para os 12 meses após a compra é de 20 milhões de reais.

Localizado em Lauro de Freitas, na Bahia, o hospital tem 85 leitos, com terreno suficiente para a construção de novos 115 leitos, segundo a Rede D’Or. A operação ainda precisa do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade. Somente neste ano, a companhia anunciou pelo menos 8 aquisições.

CCR na Pampulha

A CCR (CCRO3) venceu por 34 milhões de reais o processo licitatório para a exploração, manutenção e expansão do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, também conhecido como Aeroporto da Pampulha, localizado em Minas Gerais. A concessão será de 30 anos Este será o 20º aeroporto administrado pela CCR.