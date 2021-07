Diretora da Precisa na CPI; André Mendonça no STF e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Inflação americana, Hypera, B3 e Totvs e o que mais move o mercado

Índices de oscilam sem direção definida, enquanto investidores aguardam índice de preços ser divulgado nos Estados Unidos

Com foco na Covaxin, CPI deve ouvir diretora da Precisa nesta terça-feira

Emanuela Medrades é a responsável técnica da Precisa Medicamentos, empresa que representa no Brasil a Bharat Biotech, fabricante da vacina indiana Covaxin

'Terrivelmente evangélico': Bolsonaro indica André Mendonça ao STF

A vaga na Corte foi aberta com a do ministro Marco Aurélio Mello. O nome de Mendonça ainda precisa passar pelo crivo do Senado

Relator deve apresentar parecer da reforma do Imposto de Renda nesta terça

O relator da proposta, deputado Celso Sabino, deve apresentar primeira versão do texto nesta terça-feira

Bolsonaro sanciona com vetos MP da privatização da Eletrobras

Foram realizados 14 vetos, dentre eles de um artigo que determinava que o Poder Executivo aproveitasse empregados da Eletrobras

5 motivos do sucesso da Flipkart, varejista indiana avaliada em US$ 37 bi

Valorização da Flipkart mais que dobrou desde quando foi adquirida pelo Walmart em 2018

Campo de Albacora, da Petrobras, atrai ao menos 3 potenciais compradores

Os campos de Albacora e Albacora Leste estão entre os ativos mais cobiçados do programa da Petrobras

Vivo amplia geração sustentável e inaugura usina limpa no Nordeste

Projeto de geração distribuída prevê construção de até 70 usinas movidas a fontes renováveis em todo o país — grande parte até o final do ano

Tecnologia permite usar as pontas dos dedos para gerar energia

A inovação abre caminho para que as mãos sejam usadas para recarregar a bateria de dispositivos

Ferramenta de IA detecta políticos distraídos com celular em reuniões

Inteligência artificial publica automaticamente vídeos de legisladores com smartphones em mãos e ainda marca o usuário

Política e mundo

Anvisa autoriza vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos

De acordo com a Anvisa, somente a Pfizer solicitou a inclusão de adolescentes na bula da indicação da vacina contra a covid-19

Saneamento básico deixa de fora mais pobres, negros e jovens

Maioria dos brasileiros que ganha até 1,9 mil reais por mês não tem acesso a serviços de distribuição de água e tratamento de esgoto, segundo levantamento inédito

Biden não deve mudar política sobre Cuba tão cedo, diz especialista

As medidas adotadas durante o governo Trump contra Cuba continuam em vigor

UE prepara enorme pacote de projetos para redução drástica de emissões

Trata-se de uma dezena de projetos de lei que buscarão garantir que, até 2030, as emissões de carbono sejam reduzidas em 55% em relação aos níveis de 1990

Enquanto você desligou…

Magnata dos vinhos espanhóis deserda três filhas em testamento

Desde 2018, Alejandro Fernández brigava com 3 de suas 4 filhas na justiça. A fortuna avaliada em 150 milhões de euros foi integralmente deixada para a caçula

Vacina contra gripe pode reduzir sintomas graves da covid, aponta estudo

Estudo com 75 mil pacientes com coronavírus encontrou menos sintomas graves entre as pessoas que tomaram o imunizante que protege contra a gripe

Rio reduz intervalo da 2ª dose da AstraZeneca de 12 para 8 semanas

Debatida a pedido de prefeituras, mudança tem respaldo jurídico e científico, diz presidente do Conselho dos Secretários municipais de Saúde

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” — Peter Drucker.

Abertura de mercado

