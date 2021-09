Discurso de Bolsonaro na ONU; ministro da CGU na CPI e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Evergrande, correção das bolsas, aquisição da Cosan e o que move o mercado

Mercado internacional avança nesta manhã e recupera parte das perdas impostas por temores sobre superendividamento na China

Gol Linhas Aéreas terá 'carro voador elétrico' para dispensar Uber

Companhia encomendou 250 eVTOL para facilitar (e baratear) acesso dos grandes centros urbanos até aeroportos

O que esperar do discurso de Bolsonaro na Assembleia da ONU

Como é tradição desde 1955, o Brasil abre os pronunciamentos. A fala sempre dá o tom da diplomacia brasileira, e respostas às pressões internacionais sobre questões locais

Startup Gank capta R$ 8 milhões para criar “rede social” de investimentos

Fundada em 2021, a empresa se inspira no universo dos games para criar uma plataforma de investimentos baseada em comunidades

Kroton: como a startup Ampli quer revolucionar o ensino pelo celular

Edtech do maior grupo de ensino superior do país se prepara para ganhar escala ampliando cursos de graduação e para jovens e adultos (EJA), além de acelerar a digitalização da própria Kroton

Amazon dos negócios: startup Easy B2B quer facilitar vendas entre empresas

Fundada em 2019, a empresa atua como um marketplace dos suprimentos, conectando empresas e fornecedores

Johnson & Johnson: proteção contra covid aumenta para 94% com 2º dose

A J&J informou que a segunda dose administrada dois meses após a primeira aumentou os níveis de anticorpos de quatro a seis vezes

Por que esta pesquisadora de Harvard aposta no trabalho híbrido

Em entrevista à EXAME, Tsedal Neeley, especialista da Harvard Business School, explica por que a mudança no trabalho durante a pandemia foi grande demais para simplesmente sumir agora

Small cap investida por Verde e Dynamo tem upside superior a 250%

Gestoras sustentam posição na empresa mesmo após da ação cair mais de 50% em relação ao preço definido para o IPO em novembro passado

Política e mundo

Guedes, Lira e Pacheco vão se reunir para tratar dos precatórios

O encontro está marcado para as 10 horas (de Brasília) na residência oficial do Senado

Congresso resiste a projeto de Bolsonaro que dificulta moderação nas redes

Texto deve ser levado a grupo da Câmara que analisa proposta contrária à ideia do Planalto

CPI ouve ministro da CGU sobre irregularidades na compra de vacinas

Wagner do Rosário vai prestar depoimento nesta terça-feira, em meio às acusações de que prevaricou e foi omisso

Morte de adolescente em SP não é relacionada à vacina, conclui Anvisa

Uma adolescente de São Paulo morreu sete dias depois de ter tomado vacina contra a covid-19. A causa provável foi atribuída ao diagnóstico de doença autoimune

OCDE eleva para 5,2% previsão de alta do PIB do Brasil em 2021

Em maio, a entidade esperava que a economia brasileira crescesse 3,7% este ano

Rússia aumenta multa para big techs que não deletarem conteúdos reprovados

Medida vai afetar principalmente as gigantes Facebook, Google e Twitter

Enquanto você desligou…

Brasileiros vacinados poderão entrar nos EUA a partir de novembro; entenda

EUA planeja permitir a partir de novembro entrada de viajantes estrangeiros de países que estavam na lista de barrados, como o Brasil

NY teme propagação da covid-19 durante Assembleia Geral da ONU

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pressionou a ONU para “nos ajudar a proteger o progresso” no combate à pandemia

Do Met Gala ao Ironman: a vida casual de Alexandre Birman

O chefe do grupo Arezzo&Co divide o comando da varejista de moda com eventos sociais e uma rotina pesada de treinos de triatlo. O segredo? Focar 100% no momento

Agenda

Os Estados Unidos vão divulgar o índice de licenças de construção emitidas em agosto, que mede a força do mercado imobiliário. Além disso, também será publicado o índice de construção de casas novas.

Frase do dia

“Para ter um negócio de sucesso, alguém, algum dia, teve que tomar uma atitude de coragem” -- Peter Drucker.

Abertura de mercado

CSAN3) compra 47% do grupo radar" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/wfNVQ_YpEGI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash