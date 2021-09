Dividendos da Vale; como evitar tarifas bancárias e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dividendo colossal da Vale, alta do IOF e o que mais move o mercado

Queda do minério de ferro persiste na China e volta a pressionar do setor

Vale anuncia de R$ 40,2 bilhões. Veja como receber

Acionistas receberão R$ 8,108 por ação; distribuição de lucros pode levar à alta das cotações, segundo analistas

Tarifas bancárias sobem acima da inflação. Veja lista e como evitá-las

Estudo do Idec aponta que, na outra ponta, tarifas de bancos digitais e fintechs ficaram relativamente inalteradas

Por que a Puma quer ser a marca das mulheres

"Em busca da equidade de gênero, houve um investimento em aumentar a proporção de gerentes e diretoras mulheres", afirma Diáz, da Puma

SuperSim: aporte de R$ 136 milhões com FIDC de investidores “Triple A”

Itaú Asset, Itaú BBA, Franklin Templeton, XP, Verde Asset, Tera e Navi aportam recursos destinados exclusivamente ao microcrédito

KPTL aporta R$ 2 mi na Contraktor, de digitalização de documentos

Startup curitibana atua num mercado de gigantes, como a americana Docusign, a indiana Icertis e a brasileira unico

Proposta que regulamenta mercado de carbono pode ser votada este ano

Comissão de Meio Ambiente da Câmara fará audiência pública sobre o projeto nesta sexta-feira. Lira quer votar até o final de 2021

Veja quem pode sacar auxílio emergencial nesta sexta-feira

O calendário é organizado em ciclos de crédito em conta e de saque em espécie, de acordo com o mês de nascimento

MST conclui emissão de com rentabilidade abaixo da inflação

Operação saiu com taxa de 5,5% ao ano e captou R$ 14,5 milhões de 1.518 pessoas físicas, além de R$ 3 milhões de um único investidor; recursos vão bancar 13.000 agricultores

Política e mundo

Lula tem 56% contra 31% de Bolsonaro no segundo turno, diz Datafolha

Pesquisa ouviu 3.667 pessoas entre 13 e 15 de setembro, em 190 cidades brasileiras; margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%

Entre evangélicos, reprovação de Bolsonaro supera aprovação, diz Datafolha

Desde janeiro, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro caiu 11 pontos percentuais entre os evangélicos

PF faz operação na sede da Precisa Medicamentos, alvo da CPI da Covid

Agentes cumprem nesta sexta-feira mandados de busca e apreensão em endereços relacionados à empresa em Barueri e em Itapevi

Moraes suspende portarias de Bolsonaro e mantém rastreamento de armas

Na prática, medida mantém controle mais rígido sobre a circulação de armas e munições

Agência dos EUA decidirá se país deve aplicar terceira dose da Pfizer

Comitê se reúne para discutir o tema. Pfizer e Biden são a favor de terceira dose, enquanto que cientistas afirmam que dados são inconclusivos e que duas doses garantem proteção

Rússia começa a votar em eleições legislativas com oposição distanciada

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu na véspera das eleições aos cidadãos que mostrassem "patriotismo"

Enquanto você desligou…

Tsunami no Brasil? Entenda como vulcão gerou alerta na costa da Bahia

Adormecido desde 1971, Cumbre Vieja, no Oceano Atlântico, registrou aumento rápido no número de atividades sísmicas; geólogos brasileiros monitoram a situação

Na ‘corrida dos streamings’, DirecTV Go faz parceria com Algar Telecom

Em meio ao aumento da oferta de serviços por assinatura no país, empresas unem forças para conquistar cada vez mais clientes

Anvisa investiga morte de jovem após vacina da Pfizer; ainda não há elo

Segundo o órgão, por enquanto não há relação definida entre o óbito e a administração do imunizante

Frase do dia

“Tenho aprendido ao longo dos anos que, quando a mente está pronta, o medo diminui” – Rosa Parks.

Abertura de mercado

LOGN3) dispara após proposta de opa da MSC, Vale (VALE3) pagará dividendo de R$ 8,10/ação" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tgpCPaRDlY4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Exame Flash