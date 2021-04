Dólar a 6 reais? O que falta acontecer para esse cenário, segundo analistas

Em meio à nova abordagem do governo, outro temor volta a crescer no mercado: uma possível saída do ministro da Economia, Paulo Guedes. Em entrevista ao canal Primo Rico que foi ao ar nesta terça-feira, 2, ele próprio falou da possibilidade. “Se tiver que empurrar o Brasil para o caminho errado, prefiro sair”, disse.

“Paulo Guedes ainda representa o pensamento que tivemos na eleição do Bolsonaro, de um Estado mais enxuto, de reformas. Sua saída seria muito ruim em todos os aspectos. É difícil o mercado passar por toda essa turbulência sem colocar prêmio nos ativos. Não se tem mais certeza do que pode acontecer", diz Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Órama.

Para o economista, dado o “mau humor atual”, o patamar do dólar está “bem precificado”. “Mas é evidente que se as coisas caminharem pior, o dólar pode ir para perto de 6 reais.”

Até os 6 reais, porém, a moeda ainda tem três pontos de resistência para serem superados, segundo Lucas Claro, analista do BTG Pactual Digital. Seriam eles: 5,77 reais, 5,90 reais e só então os 6 reais.

Para conter a valorização desenfreada da moeda americana, o Banco Central vem intensificando sua atuação no mercado de câmbio. Nesta terça, a autarquia fez dois leilões à vista, chegando a reduzir a alta que chegou a superar 1,5% no pregão.

Mas, segundo Lucas Claro, essas intervenções já não estão surtindo o mesmo efeito. “O mercado está com menos medo do Banco Central nos últimos dias. Se falasse, semanas atrás, de ficar comprado com o dólar a 5,50 reais, haveria algum receio da atuação do Banco Central. Hoje a moeda bateu em 5,74 reais”, diz.

Exterior

Mas, além do cenário interno, o exterior também vem afetando a alta da moeda.

No início do ano, o esperado aumento de políticas de estímulo com a posse de Joe Biden nos Estados Unidos era um dos argumentos de quem defendia que iria acontecer a queda do dólar. Porém as consequências da injeção de dinheiro se tornou uma das ameaças à tese, com a perspectiva de inflação elevando os rendimentos dos títulos americanos de ao maior valor em 12 meses na última semana.

“Os títulos americanos são conhecidos por serem a taxa livre de risco, o porto seguro do mundo. Se o título está pagando bem, o investidor vai alocar recursos lá em vez de em países emergentes”, explica Claro.

Além do real, o peso mexicano, a rúpia indiana e o rand sul-africano acumulam perdas contra o dólar no ano, ainda que menores que as da moeda brasileira.

Com a possibilidade de a esperada liberação do pacote de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos gerar ainda mais cautela de investidores com a inflação americana, o desempenho de moedas emergentes pode piorar ainda mais.

“Os Estados Unidos estão jogando dinheiro de helicóptero. Essa inflação não está tão distante. Isso é algo que também vem causando algum desconforto”, conta Espírito Santo.

“Se a inflação aparecer mais rapidamente do que se espera, bancos centrais do mundo todo vão ser obrigados a retirar os estímulos mais cedo”, diz Motta.

Alta de juros

No Brasil, a redução dos estímulos monetários já é esperada para a próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), daqui a duas semanas, nos dias 16 e 17 março. As apostas variam de uma alta da taxa Selic de 25 po base a 50 pontos-base, ou seja de 0,25 ou 0,50 ponto percentual. A taxa está atualmente em 2% ao ano.

Essa leve alta, segundo Claro, pode gerar algum alento ao mercado de câmbio. Isso porque, com os juros mais altos, o investidor estrangeiro teria um atrativo extra para investir na re bra umentando a oferta de dólares no país.

“O mercado já não está precificando a não-elevação de juros. Quase todo o mercado já precifica 50 pontos-base de alta, principalmente por causa dos títulos americanos. Agora, é ficar de olho no comunicado [da decisão de juros] e ver se isso vai aliviar o câmbio ou não”, afirma.