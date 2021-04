Dólar a R$ 5,80: como proteger o portfólio da alta da moeda americana

Vale lembrar que os fluxos do dólar também impactam diretamente as ações de companhias brasileiras que são exportadoras, uma vez que suas receitas estão em boa parte atreladas à moeda americana. Neste momento de alta da moeda americana, esses papéis se fortalecem, tanto é que Minerva (BEEF3), BRF (BRFS3) e Suzano (SUZB3) registraram altas entre 4% e 6% no pregão da terça-feira, no dia seguinte à decisão que liberou Lula para a eleição.

O dólar vai voltar a cair?

No curto prazo, dois fatores podem reverter a alta da moeda americana: a aprovação da PEC Emergencial na Câmara sem alterações e a elevação da taxa . A PEC deve entrar em votação ainda nesta quarta-feira, 10, e pode ajudar a diminuir as incertezas fiscais. Isso porque a proposta permite a volta do auxílio emergencial enquanto prevê, simultaneamente, ferramentas para controle de gastos – medida vista com bons olhos pelo mercado.

Já a elevação da Selic, a taxa básica de juros da economia, pode ao mesmo tempo ajudar a ancorar as expectativas de inflação no Brasil e aliviar a pressão sobre o câmbio ao elevar o juro real. Muitos analistas projetam uma alta já para a próxima reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, marcada para os dias 16 e 17 de março.

“Com as questões fiscais do país em pauta, incertezas geradas pela pandemia e Selic pouco atrativa para trazer investidores, o real sofreu uma forte desvalorização. A tendência, no entanto, poderá ser revertida caso as reformas estruturais ocorram e a Selic se normalize”, destaca Carolina Giovanella, sócia fundadora da Portofino Multi Family Office.

Ainda assim, alguns analistas acreditam que a medida no curto prazo pode ser insuficiente para conter a trajetória do dólar, que depende também da condução da pandemia, que continua descontrolada no país.

"Como o cenário ainda traz bastante incerteza por conta da mutação do vírus, aumento do contágio e número de óbitos, além da velocidade da vacinação abaixo da esperada, o risco deve continuar elevado por um tempo, com o fortalecimento do dólar", explica Renato Santaniello, head de soluções de investimentos e multimercados da Santander Asset Management.

Nesta terça-feira, o Brasil bateu um novo recorde, com o maior número de mortes por covid-19 confirmadas no período de 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, foram 1.972 registros, o mais alto número contabilizado desde o início da pandemia no país, há um ano.